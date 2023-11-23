Ankara’da 16 ülke buluştu

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Türkiye’nin ev sahipliğindeki toplantıya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Türkiye, Romanya, Slovenya, ABD, Ukrayna, Bosna - Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Gürcistan tam üye olarak katıldı. Gürcistan, Karadağ, Romanya, Moldova ve Türkiye toplantıya bakan düzeyinde; Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan bakan yardımcısı düzeyinde diğer ülkeler ise temsilci düzeyinde katılım sağladı. Toplantıda ayrıca, Moldova’nın SEDM’e tam üyeliği onaylandı. Böylece Moldova SEDM’nin 16’ncı üyesi oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “SEDM üyeleri olarak, üye ülke Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki toprak bütünlüğüne güçlü desteğimizi bir kez daha vurguladık” dedi.