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Ankara’da 16 ülke buluştu

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#Ankara#SEDM#Ankara Merkez Orduevi
Ankara’da 16 ülke buluştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

Güneydoğu Avrupa’da bölgesel güvenlik, istikrar ve işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (SEDM) Toplantısı, dün Ankara Merkez Orduevi’nde yapıldı.

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Türkiye’nin ev sahipliğindeki toplantıya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Türkiye, Romanya, Slovenya, ABD,  Ukrayna, Bosna - Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Gürcistan tam üye olarak katıldı. Gürcistan, Karadağ, Romanya, Moldova ve Türkiye toplantıya bakan düzeyinde; Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan bakan yardımcısı düzeyinde diğer ülkeler ise temsilci düzeyinde katılım sağladı. Toplantıda ayrıca, Moldova’nın SEDM’e tam üyeliği onaylandı. Böylece Moldova SEDM’nin 16’ncı üyesi oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “SEDM üyeleri olarak, üye ülke Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki toprak bütünlüğüne güçlü desteğimizi bir kez daha vurguladık” dedi.

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#Ankara#SEDM#Ankara Merkez Orduevi

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