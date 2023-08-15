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Andrey Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme

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#ANKARA#FETÖ#TERÖR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 10:29

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş’ın örgüt içindeki mahrem sorumlusu Ş.S.’nin eşi A.S.'nin polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 2016 yılında Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında açıklama yapan Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyerek öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ içerisindeki mahrem imamı Ş.S.’nin yine örgüt üyeliğinden firari durumdaki eşi A.S.’nin Beylikdüzü’nde olduğunu belirledi. Ekipler, A.S.’nin kaldığı değerlendirilen bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmaların ardından Pazar günü A.S.’nin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda A.S. gözaltına alındı.

BYLOCK KAYITLARINA ULAŞILDI

A.S. hakkında yapılan sorgulamada ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. A.S.’nin ByLock veri kaydının da bulunduğu, daha önce örgütle ilişkili olduğu gerekçesiyle kapanan bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu, 1 sim kartı aparatı, 2 sim kartı, 1 hafıza kartı ele geçirildi. A.S. işlemleri için emniyete götürüldü.

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Andrey Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme

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#ANKARA#FETÖ#TERÖR

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