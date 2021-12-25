Analiz başladı

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İlk etapta 150 bin doz aşının getirildiğini söyleyerek, ihtiyaca göre sevkıyatların devam edeceği bilgisini veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı’ndan Dr. Tarkan Yamanoğlu, aşıların analizlerinin ve karekod işlemlerinin tamamlanmasının ardından dağıtım sürecinin başlayacağını söyledi.

ALFA’DA %100 ETKİLİ

Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’nde TURKOVAC aşısının üretildiği merkezde de Delta varyantına yönelik çalışmalar sürüyor. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Alfa varyantında aşımızın yüzde 100 etkili olduğunu gördük. Hemen Delta varyantına geçtik. Delta varyantı ile ilgili de ‘knockout mice’ farelerde 1’inci dozlama bitti, 2’nci dozlama ise yapılıyor” dedi.