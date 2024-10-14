Amasra'daki kazada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için müessesedeki servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilere, 43 maden işçisini kaybetmenin acısının o günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Herkesin bu olaydan çıkaracağı dersler olduğunu ve bir daha maden kazaları, patlamaların yaşanmaması için her türlü önlemi almak zorunda olduklarını belirten Arslan, "Maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, başımız sağ olsun." dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de 2 yıl önce bir facia yaşandığını ve 43 maden işçisinin şehit olduğunu anımsattı.

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Patlamanın sebepleriyle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Yeşil, şunları kaydetti:

"Bizler de bu süreci yakından takip ediyoruz. Bu olayın aydınlanması ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için bu işin takipçisiyiz. Amasra müessesemiz bizim için çok önemli. Bu kurumun tekrar canlanması ve üretime tekrar başlaması konusunda da 2 yıldır yoğun bir çalışma içerisinde arkadaşlarımız. Yakın zamanda da bir pano açılışı yapıldı. İnşallah Amasra müessesemiz, tekrar çalışma hayatına katkı vermeye devam edecek. Hayatını kaybeden kardeşlerimizi tekrar anıyoruz, mekanları cennet olsun, ailelere de sabırlar diliyoruz."

Patlamadan yaralı kurtulan işçilerden Umut Güneş de patlamanın üzerinden 2 yıl geçmesine karşın ilk günkü gibi içinde olduklarını belirtti.

Güneş, "Üzgünüz, keşke böyle bir şey olmasaydı. Patlama anında ben de içerideydim ve yoğun bakımda yattım. Allah bir daha böyle acı göstermesin. Yine geldik, yine buradayız. Ekmek için, çoluk çocuk için buradayız. Kolay olmadı, büyük bir şey atlattık." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sendika yöneticileriyle çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.

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Törende ayrıca patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtı önündeki baretlere karanfil bırakıldı.

- Süreç

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.



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Zanlılardan Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanmış, zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından salıverilmişti. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında ise soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

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İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu 4 sanık hakkında iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulan iddianamede, diğer 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Önceki duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanan kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararıyla tahliyelerine karar vermişti.