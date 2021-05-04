Altun’dan Demirtaş açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, kendisini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “6-8 Ekim olaylarının ve öldürülen onlarca canın sorumlusu Selahattin Demirtaş, besleme medyaya mülakat verip, bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış” dedi.
Altun, Demirtaş ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin türlü yalanlarla milletin arasına nifak sokmaya çalıştığını kaydetti. İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:
SOLCULUK OYNUYORLAR
“Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar. Terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes, hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes, gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır. Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak.”
DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ
EDİRNE Cezaevi’nde bir televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş, “2014’te IŞİD’in Kobani’de yenilmesi birilerine çok dokunmuş olacak ki, bunun intikamını HDP’den almaya çalışıyorlar. Aslında bu dava ‘Kobani davası’ değildir. ‘HDP’ye kumpas davası’dır. Asıl Kobani davasını, bu iktidar değiştikten sonra göreceğiz. Kobani protestolarında insanlarımızı katleden gerçek sorumlularla ve provokatörlerle toplum o zaman yüzleşecek” demişti.
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