Altun’dan Demirtaş açıklaması

Altun, Demirtaş ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin türlü yalanlarla milletin arasına nifak sokmaya çalıştığını kaydetti. İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:

SOLCULUK OYNUYORLAR

“Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar. Terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes, hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes, gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır. Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak.”

DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ

EDİRNE Cezaevi’nde bir televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş, “2014’te IŞİD’in Kobani’de yenilmesi birilerine çok dokunmuş olacak ki, bunun intikamını HDP’den almaya çalışıyorlar. Aslında bu dava ‘Kobani davası’ değildir. ‘HDP’ye kumpas davası’dır. Asıl Kobani davasını, bu iktidar değiştikten sonra göreceğiz. Kobani protestolarında insanlarımızı katleden gerçek sorumlularla ve provokatörlerle toplum o zaman yüzleşecek” demişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara