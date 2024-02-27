Turgut Altınok Keçiören'de konuştu: 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız

Haberin Devamı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara’nın Keçiören ilçesinde ’Kırıkkaleliler Buluşması’ programına katıldı. Dernek üyelerinin de katıldığı programda konuşan Altınok, "Makamlar, mevkiler gelip geçici, baki olan insan olmaktır. Vakit Ankara vaktidir. Keçiören Belediye Başkanlığı tecrübem var. Bir gece kondu şehrinden, turizm kenti haline geldi. Kale, kule, teleferiğimiz yan yana" diye konuştu.

’ANKARA’MIZIN IŞIĞI SÖNDÜ’

Keçiören Belediyesi bütçesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 45’te 1’i olduğunu ifade eden Altınok, şunları söyledi:"Büyükşehir Belediyesi’nden daha fazla eser yaptık. Ankara’da trafik ciddi bir problemdir. Belediye başkanı, şehrin sadece 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Belediye başkanı şehrin geleceğine damgasını vurur. Vereceğiniz oylar geleceğimizin Ankara’sıdır. Ankara’mızın ışığı söndü. Kızılay’da hayat erkenden bitiyor. Ankara gri bir başkent olmayı hak etmiyor. Ankara bir dünya başkenti olmayı hak ediyor. Bütçesi var, 2024 bütçesi 99 milyar. Akyurt’taki fuar alanının kaba inşaatı bitti ama hala açılmadı."

Haberin Devamı

’SUDA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPACAĞIZ’

Ankara’da ciddi bir ulaşım sorunu olduğunu ve seçildikleri takdirde bu sorunun biteceğini kaydeden Altınok, "Ankara artık kabuğunu kırmalı. Ankara hak ettiği yere gelmeli. Ankara, sanayide, ekonomide, sanatta, tarımda Türkiye’de başkent olmalı. Altındağ, Mamak, Etimesgut metrosu başta olmak üzere Törekent’ten, Yenikent’e kadar metro ağlarıyla öreceğiz. Otobüs kuyrukları son bulacak. Geldiğimizde yeni otobüsler alacağız. Duraklarda kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz. Bir de su faturaları var. ’Allah’ın verdiği sudan para mı kazanılır?’ Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart’tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara’nın suyu içilecek" diye konuştu.

’ÇÜRÜYEN ANKA PARKI HİZMETE AÇACAĞIZ’

Altınok, Atatürk Orman Çiftliği’ni yeniden eski ruhuna kavuşturacaklarını, Anka Park’ı da yeniden hizmete açacaklarını ifade ederek, "Atatürk Orman Çiftliği’ni ruhuna tekrar kavuşturacağız. Dev bir akvaryum yağacağız. Çürüyen Anka Park’ı da hizmete açacağız. Altınok’ta ne haram para var, ne kara para vardır. Afişlerinde boy boy resimleri olana kadar keşke yaptığı eserleri olsaydı" dedi.