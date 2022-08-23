Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Altınkum karardı! Kepçeyle müdahale tepki çekti

Güncelleme Tarihi:

#Altınkum#Kepçe#Temizlik
Altınkum karardı Kepçeyle müdahale tepki çekti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 11:30

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde, sarı ve parlak görünümü dolayısıyla 'Altınkum' adı verilen plajdaki kumların kirliliğe bağlı kararmaya başladığına dair görüntülerin gündeme gelmesinden sonra sahil, kepçelerle temizlendi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, uygulamanın yanlış olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Eğirdir Gölü'nde uzun yıllardır birçok araştırma yapan, gölün yaşadığı ciddi düzeydeki kirlilik ve su kaybı sorunlarını gündeme getiren TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici'nin, gölün bölgede popüler olan Altınkum Plajı'ndaki kumların kararmaya başladığına yönelik uyarıları sonrası sahile kepçelerle girildi.

Altınkum karardı Kepçeyle müdahale tepki çekti

Altınkum Plajı'nın altın renkli kumullarının, plaja çok yakın bölgeye göl etrafındaki yerleşim alanlarındaki yanmış kömür atıklarının bırakılması ve diğer kirlilik nedenleri yüzünden kararak kömürleştiğine dikkat çeken Dr. Kesici, Eğirdir Belediyesi'ne ait ağır iş makineleriyle sahile girilmesini de eleştirdi. Kesici, "Milyonlarca yıllık geçmişe sahip, neredeyse kum taneciklerinin çapları aynı olan, renginden dolayı 'Altınkum' denen bu tür kumların bakımı ve temizliği tırmıklama araçlarıyla olur ki kum doğal özelliğinde kalsın. Ayrıca gölde kirlilikten dolayı oluşan göllerin müsilajı adını verdiğimiz mikroskobik organizmaların aşırı artması sonucu oluşan kirliliğin temizliğinin de ağ ve el kepçeleriyle yapılması gerekir" dedi.

Haberin Devamı

Altınkum karardı Kepçeyle müdahale tepki çekti



Kumulda yapıldığı düşünülen temizlik girişiminin ilkellik olduğunu söyleyen Dr. Kesici, "Bu şekilde tüm pislik kuma gömülmekte, kum özelliğini kaybetmekte, tane halinde olması gereken kumlar balçıklaşmakta. Dalgalar, iş makineleriyle ezilen kumdaki kirliliği tekrar ortaya çıkarmakta. Dalganın ulaşamadığı yerlerdeki kumu karartmakta. Ne yazık ki Dipsiz Göl'deki ilkelliği burada da yaşıyoruz. Geri dönüşü imkansız" diye konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altınkum#Kepçe#Temizlik

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

 #Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack