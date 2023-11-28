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Altıncı kattan düşen işçi feci şekilde can verdi

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#Malatya#İşçi#İnşaat
Altıncı kattan düşen işçi feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 14:58

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6’ıncı kattan düşen inşaat işçi hayatını kaybetti.

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Olay, 07.40 sıralarında Battalgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İskender Mahallesi’nde bir sitenin inşaatında sıva işçisi olarak çalışan Ersin Kar (42) dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ersin Kar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Talihsiz işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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#Malatya#İşçi#İnşaat

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