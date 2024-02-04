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Alper Gezeravcı'dan yeni paylaşım: Yolculukta edindiğim deneyimlerle ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

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#Alper Gezeravcı#Uzay#Teknoloji
Alper Gezeravcıdan yeni paylaşım: Yolculukta edindiğim deneyimlerle ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 13:27

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.' dedi.

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Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelenmişti. SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtildi. Açıklamada, Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi.

Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!

Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum.

Dünyaya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz.

Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

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#Alper Gezeravcı#Uzay#Teknoloji

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