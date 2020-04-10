Almanya Nüfusu Ne Kadar? Almanya Nüfusu Yaş Ortalaması Ve Artış Hızı (2020)

Birleşik Devletlerden hemen sonra en fazla göç alan ülke Almanya’dır. Almanya ülkesi Avrupa Birliğindeki en kalabalık nüfusu ile dikkat çeken bir ülkedir. Almanya’nın en kalabalık şehri ise Berlin’dir. Almanya’nın başkenti olan Berlin Türklerin de çok yaşadığı yerlerden biridir.

Almanya Nüfusu Ne Kadar?

Avrupa’nın en önemli olan ülkelerinden biri Almanya’dır. Demografik değerler, tarihi, kültürel, sosyoekonomik yapısı ile de dünyanın en güçlü devletlerinden biri Almanya’dır. İki kez büyük dünya savaşları ile çok kan kaybetse de çok çabuk toparlamış olan bir ülkedir. Almanya disiplinli vatandaşları ile bilinmektedir.

Uygulanan nüfus politikası ve birçok çalışma politikası ile dikkat çeken bir ülkedir. Türk nüfusunun da yoğun olduğu Almanya şehrinde 2020 yılı itibari ile 2.900.000 ila 3.600.000 kişi kadar Türk nüfusuna sahiptir. Almanya çok fazla göç alması nedeni ile de her yıl giderek artan nüfus 2020 yılı ile 83 milyon 694 bin 929 kişidir. 2019 yılına göre Almanya nüfusu 1,3 milyon kadar artmıştır. Almanya ülkesinin en kalabalık beş şehri sırası ile Berlin, Hamburg, Münih, Köln ve Frankfurt’ tur.

Almanya Nüfusu Yaş Ortalaması ve Artış Hızı (2020)

Almanya nüfusunun çok büyük kısmı şehirde yaşamaktadırlar. Almanya nüfusunun yaş ortalaması ise 45,9’dır. İki kez dünya savaşına giren Almanya’da nüfus oranı çok azalmıştı. Almanya’nın giderek azalan nüfusa sahip olan bir ülke olmasının nedenleri yaş ortalamasının yükselmesi, ortalama insan ömrünün uzaması ve düşük doğurganlık oranlarıdır. Almanya 1975 yılı itibari ile doğurganlık oranının düştüğü açıkça görülen bir ülkedir.

Almanya nüfus politikası geliştirerek zamanla doğurganlık oranında artış görülmesini sağlamış, aynı zamanda ise dışarıdan alınan göçler ile nüfusu en kalabalık olan Avrupa ülkesinden biri olmuştur. 0-14 arasındaki nüfusu olan Almanya’nın 65 yaş ve üzeri nüfusu ise %21dir. Sağlık ve yaşam standartlarının da yüksek olması ile yaş ortalaması yüksek olan Almanya dış ülkelerden genç nüfusu kendisine çekmeye devam ediyor.