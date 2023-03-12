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Alkollü sürücünün çarptığı gençler öldü

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#Alkollü Sürücü #Trafik Kazası#Uşak
Alkollü sürücünün çarptığı gençler öldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 07:00

2.84 promil alkollü olduğu tespit edilen Haluk A. otomobiliyle seyir halindeyken motosiklete çarptı. Yola savrulan motosikletteki Yasin Hikmet Yıldız ve Emin Ünalan yaşamını yitirdi.

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Uşak çevre yolu Kayaağıl köyü yakınlarında dün saat 07.00’de, Haluk A. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken, tali yoldan ana yola çıkan plakasız motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki Yasin Himmet Yıldız (19) ve Emin Ünalan (18) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yasin Himmet Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emin Ünalan ise tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 2.84 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Haluk A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Alkollü Sürücü #Trafik Kazası#Uşak

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