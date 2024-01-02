×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Alkollü sürücü, kaldırımda bekleyen kadına çarparak ölümüne neden oldu

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Adapazarı#Kaza
Alkollü sürücü, kaldırımda bekleyen kadına çarparak ölümüne neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 11:40

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kaldırımda beklerken otomobilin çarptığı Serpil Sezer (43) hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan alkollü sürücü M.F.K. (22) tutuklandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. M.F.K.'nın kullandığı 54 AEP 636 plakalı otomobil, kaldırımda yaya olarak bekleyen Serpil Sezer'e, ardından da aydınlatma direği ve bir iş yerinin duvarına çarptı. Serpil Sezer, otomobille duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Sezer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alına Serpil Sezer, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Alkollü sürücü, kaldırımda bekleyen kadına çarparak ölümüne neden oldu

Kazanın ardından sürücü M.F.K. gözaltına alındı. Alkollü olduğu tespit edilen M.F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Alkollü sürücü, kaldırımda bekleyen kadına çarparak ölümüne neden oldu

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin Serpil Sezer’e çarptığı, çevredekilerin kaza yerine koştuğu görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Adapazarı#Kaza

BAKMADAN GEÇME!