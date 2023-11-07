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Ali Babacan'Ä±n babasÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ali Babacan#Deva Partisi#Hilmi Babacan
Ali BabacanÄ±n babasÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 07, 2023 15:33

DEVA Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ali Babacan'Ä±n babasÄ± Hilmi Babacan (85), Ankara'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

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Ankara Bilkent Åžehir Hastanesi'nde bir sÃ¼redir tedavi gÃ¶ren Hilmi Babacan, dÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Babacan iÃ§in HacÄ± Bayram-Ä± Veli Camisi'nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

Ali BabacanÄ±n babasÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

TÃ¶rene, DEVA Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ali Babacan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 11'inci CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, Gelecek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltekin Uysal, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Abdulhamit GÃ¼l, Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanvekili Erhan Usta, eski TBMM baÅŸkanlarÄ± Cemil Ã‡icek ve BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ ile Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu katÄ±ldÄ±.

Ali BabacanÄ±n babasÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

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Babacan'Ä±n cenazesi, Ã¶ÄŸle namazÄ± sonrasÄ± kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

Ali BabacanÄ±n babasÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Ã–te yandan cenaze tÃ¶reni sonrasÄ± bir vatandaÅŸ, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na seslenerek, "SakÄ±n partiden istifa etmeyin, partinin size ihtiyacÄ± var" dedi.Â Â

Ali BabacanÄ±n babasÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

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#Ali Babacan#Deva Partisi#Hilmi Babacan

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