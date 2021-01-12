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Haber Giriş: 12.01.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Alarm veriyor! Barajdan geriye sadece nehir yatağı kaldı

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Alarm veriyor! Barajdan geriye sadece nehir yatağı kaldı
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Sivas’ın Suşehri İlçesi'nde bulunan Kılıçkaya Barajı yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi. Barajdan geriye sadece barajı oluşturan nehir yatağı kaldı. 

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  • Kılıçkaya Barajından geriye nehir yatağı kaldı
  • Kılıçkaya Barajından geriye nehir yatağı kaldı
  • Kılıçkaya Barajından geriye nehir yatağı kaldı
  • Kılıçkaya Barajından geriye nehir yatağı kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Suşehri İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Barajı adeta alarm veriyor. Enerji üretmek amacıyla Kelkit Çayı üzerine 64 kilometrekare alana kurulan baraj 1980-1990 yıllarında tamamlanarak su tutmaya başladı. Su tutan baraj bir süre sonra bölgede bulunan Büyükgüzel Köyü'nü de sular altında bıraktı. Tamamen suyla dolan baraj sonrası çok sayıdaki yerleşim yeri gözden kayboldu. Bu yıl ise Türkiye’nin önemli barajlarından biri olan Kılıçkaya Barajı, kuraklıktan nasibini aldı. İstenen seviyede yağış olmayınca baraj gölündeki binlerce metreküp su çekildi. Çekilen su sonrası barajdan geriye barajı oluşturan nehir yatağı kaldı. Yerleşim yerleri kalıntılarının da gün yüzüne çıktığı baraj havadan da görüntülenirken bazı vatandaşlar baraj üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çekildi. Kimileri ise araçlarıyla barajın ortasına kadar gitti.

“YAĞMUR AZ YAĞDI”

Hüseyin Özer, yağmurun az yağdığını dile getirerek, “Geçen seneye göre 6-7 metre yükseklikte su çekilmiş gözüküyor. Yağmur az yağdı. 2021 yılının çok kurak geçeceği görülüyor. Ekilen buğdaylar bile henüz çimlenmedi. Büyük ihtimal onlarda çürüme durumunda olabilir” dedi.

İbrahim Özer ise şu ifadeleri kullandı:
“Sular 30-40 metre çekilmiş gözüküyor. Oldukça kurak geçiyor, kar yağışı da yok. Ana yoldan 3-5 metre aşağısına kadar sular geliyordu. Şu an oldukça çekildi. Barajın tam ortasındayız, küçük bir baraj kaldı.” 

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