Alara Oxford'a Sıla Harvard'a

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İzmir Amerikan Koleji son sınıf öğrencisi Alara Urunga, eczacı anne ve babanın tek kızı. 19 yaşındaki Alara’nın başarasının ardında küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu biyolojik deneyler ve çalışmalar yer alıyor. Oxford’a yazdığı mektupta bakterilerin iletişimi üzerine yaptığı deneyi ve kanser hücrelerindeki mutasyon hakkındaki araştırmasını anlatmış olsa da, ilgi çekici yanlarından biri de sosyal çalışmaları. 6 yaşından beri piyano ve keman çalan Alara, 10 bin insanda bir görülen ‘mutlak kulak’a sahip.

ÜÇ YILDIR OKUL BİRİNCİSİ

Konser veren Alara, beste de yapıyor. Otizimlilere gönüllü keman ve gitar dersleri veriyor. Tenis oynuyor, FRC robotik takımının başkanlığını yapıyor. 9, 10 ve 11’inci sınıfı okul birincisi olarak bitiren Alara, bu yıl da aynı başarıyı sürdürürse Atatürk Ödülü’nü almaya hak kazanacak.

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KUANTUM ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPTI: HARVARD’I KAZANDI

Lise son sınıf öğrencisi Sıla Yorulmaz, ilk ve ortaokulu Bursa’da tamamladıktan sonra İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesini tam burslu kazandı. Bilişim teknolojileri öğretmeni anne ve babanın kızı olan ve aynı zamanda Üsküdar Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) öğrenim gören Yorulmaz, lise dönemi boyunca çok amaçlı insansız hava aracı tasarımı ve karbondioksit emilimini maksimize eden filtre üzerine çalışmalar yaptı. Kuantum fiziğine ilgisi ise 10’uncu sınıfta başladı. Akademik çalışmalarının yanında çok fazla sosyal sorumluluk projesine de imza atan ve Harvard’a kabulde bunların da önemli rol oynadığını söyleyen Sıla başarısını şöyle anlattı:

ÇOK YÖNLÜ OLMAK BELİRLEYİCİ OLDU

Üç yıldır lise öğrencileri için bir bilimsel araştırma konferansı olan UAA ARC’nin organizasyon ekibinin başındayım. Ayrıca STEM&Buds adlı organizasyonda ortaokul öğrencilerine STEM alanında hem mentorluk hem de Türkiye Bölge Koordinatörlüğü yaptım. Maddi imkânları kısıtlı ilk ve ortaokul öğrencilerine Türkçe ve matematik dersi de verdim. Akademik çalışmalarımın yanında Harvard’a kabul almamda bu faaliyetlerin de katkısı oldu. Ayrıca BİLSEM’de proje olarak tasarladığımız çok amaçlı insansız hava aracı ve kimya alanında karbondioksit emilimini maksimize eden filtre üzerine yaptığım çalışma da kabulde rol oynamış olabilir. Çok yönlü olmaya kesinlikle önem veriyorlar. Hatta keman çalıyor olmam da etkili olmuştur diye düşünüyorum.”