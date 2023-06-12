Alaattin Saral yakalandı

Haberin Devamı

Bu operasyonda grubun elebaşı olduğu belirtilen Alaattin İlyas Saral yapılan aramalara rağmen bulunamayınca hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Uzun süredir aranan Alaattin İlyas Saral’ın dün Belçika’nın başkenti Brüksel’den kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na geleceği belirlendi. Havalimanında önlem alan polis ekipleri Alaattin İlyas Saral uçaktan inince harekete geçerek gözaltına aldı. Alaattin İlyas Saral, havalimanındaki işlemlerinin ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.