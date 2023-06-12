×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Alaattin Saral yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü#Alaattin Saral#Erdal Acar
Alaattin Saral yakalandı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 07:00

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl temmuz ayında Sarallar grubuna yönelik operasyon düzenlemiş, aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 122 kişi gözaltına alınmıştı.

Haberin Devamı

Bu operasyonda grubun elebaşı olduğu belirtilen Alaattin İlyas Saral yapılan aramalara rağmen bulunamayınca hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Uzun süredir aranan Alaattin İlyas Saral’ın dün Belçika’nın başkenti Brüksel’den kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na geleceği belirlendi. Havalimanında önlem alan polis ekipleri Alaattin İlyas Saral uçaktan inince harekete geçerek gözaltına aldı. Alaattin İlyas Saral, havalimanındaki işlemlerinin ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü#Alaattin Saral#Erdal Acar

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC
Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar

Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz? 'Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar'

#Sağlık
Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema