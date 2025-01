Akyürek’in kızı bağımlılıkla mücadelesini anlattı... Beladan böyle kurtuldum

Haberin Devamı

ÜNLÜ sanatçı Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı 19 yaşındaki kızı Melek Bal’dan korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıklamış, yardım istemişti. Akyürek’in bu paylaşımı ses getirmiş, çok sayıda ailenin başına gelen uyuşturucu kullanımını yeniden gündeme taşımıştı. Madde bağımlısı olan Melek Bal, bu paylaşımın ardından hastaneye yatırıldı ve tedavi oldu.

‘O KIZ BEN DEĞİLDİM’

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta”nın önceki günkü konuğu Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un kızları Melek Bal’dı. Uyuşturucu

nedeniyle yaşadığı sinir krizleriyle annesini korkutup odalara kilitleten o kız gitmiş, yerine gerçekten adı ‘Bal’ gibi tatlı, masum biri gelmişti. İlk kez canlı yayında konuşan 19 yaşındaki Melek Bal, bağımlılık ve tedavi sürecini şu sözlerle anlattı: “Anneme karşı yaptığım hareketlerimi hatırlamıyorum. Tamamen bilincinizi kaybediyorsunuz. Farklı bir kişiliğe bürünüyorsunuz. Ayıldığınızda hatırlamıyorsunuz.

Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un kızları Melek Bal, Kanal D’nin sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta”ya konuk oldu. Melek Bal, bağımlılıkla mücadelesini ilk kez anlattı ve “Ben başardıysam herkes bunu bırakabilir” dedi.

‘MERAKLA BAŞLADIM’

Ben çocuktum, 13 yaşındaydım. Biraz merak ve bilinçsizlikle başladım. Okulla, sınıf arkadaşlarımla bağım kesildi. Okulu bırakmak zorunda kaldım. Ailemden kaçtım, uzaklaştım. Anne ve babam bana kızdığında ters tepiyordu. Herkesi düşman gibi görüyordum, evden kaçıyordum.

‘ŞEKER GİBİ VERİYORLAR’

Okul dışında, yaşça büyük arkadaşlarım vardı. Onların ortamında başladım. İlk seferlerde size şeker verir gibi uzatıyorlar. Zaten renk renk şeker şeklinde olan maddeler var. Birkaç kez bedava veriyorlar, sonra para istemeye başlıyorlar. Yasaklı maddeleri bulmak o kadar kolay ki her an her yerden erişebiliyordum.”

‘ÇARESİZ HİSSETMEYİN’

Melek Bal kendisi gibi bağımlı olanlara ve ailelerine de şu tavsiyeleri verdi: “Bu bırakılabilen bir şey. Bunu kullananlar asla kendisini çaresiz hissetmesin. Gerçekten savaşın ve mücadele edin. Aileler de çocuklarına arkadaşça, tedbirli bir şekilde yaklaşsınlar. Bunu ben yaptıysam herkes yapabilir. Yanımda duran aileme teşekkür ederim.”

ANNE AKYÜREK: KARŞIMDA SANKİ BİR DUVAR VARDI

- Umut Akyürek, bu zorlu süreci geride bıraktıkları için hem mutluluktan hem de yaşadıklarının aklına gelmesiyle gözyaşlarına hâkim olamadı: “Duvar gibi karşınızda çocuğunuz. Çok acı şeyler yaşadık. Bir de bu kız çocuğu. İçiniz gidiyor.”

NE OLMUŞTU?

- UMUT Akyürek, sosyal medya hesabında 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul’un madde bağımlısı olduğunu açıklamıştı. Kızının psikolojik sorunları olduğunu belirten ünlü sanatçı yetkililerden yardım istemişti: “Kızım madde kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce. Çok kontrolsüzce, psikolojik rahatsızlığından da dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu, yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık. Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırıda bulundu. Beni defalarca darp etti. Çünkü bilincini kaybediyor.” Madde bağımlılığıyla mücadele eden Melek Bal hastaneye yatırılmış ve tedavi görmüştü. Tedaviye olumlu cevap veren Melek Bal, eski mutlu günlerine geri döndü.

