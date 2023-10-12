Akşener’den tezkereye destek

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

GIDA ENFLASYONU MİLLİ GÜVENLİK SORUNU: “Gıda enflasyonu en önemli milli güvenlik sorunlarımızdan biri haline geldi. Emekli maaşlarını derhâl asgari ücret seviyesine çıkartın. Asgari ücreti gerçek enflasyona göre ayarlayın.

BAKANLIĞIN DURUŞUNU DOĞRU BULUYORUZ: Gazze’de yaşananlar terördür ve Hamas yapmış olduğu bu eylemler ile Filistin halkının haklı mücadelesine kara bir leke sürmüştür. Yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail’i, dünya kamuoyu nazarında mağdur haline getirmiştir. Türkiye’nin, millî menfaatlerimiz çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı’nın bugüne kadar sergilemiş olduğu sağduyulu ve dengeli duruşu, doğru buluyor en azından şu ana kadar eski hatalardan ders çıkartılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bölgede barışı önceleyen mevcut yaklaşımı destekliyoruz.

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MEHMETÇİK GİTSİN DİYENLER: Askerliğin a’sından bihaber olan bir güruh sürekli ‘Mehmetçik gitsin’ diyor. Mehmetçik bu ülkenin varlığını korumak için var. Vatan evlatları üzerinden ucuz kahramanlık yapıyorlar. Erdoğan bu güruha karşı tedbir almalı.

TÜM OPERASYONLARIMIZI DESTEKLİYORUZ: Türkiye’nin milli birliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan her türlü terör örgütü ile mücadelesi haklıdır ve meşrudur. PKK’nın şubeleri olan YPG/PYD de terör örgütüdür. Biz de Suriye ve Irak’ta bu terör odaklarına karşı yürütülen tüm askeri operasyonlarımızı destekliyoruz. Irak ve Suriye tezkereleri kapsamında da verdiğimiz bu desteği sürdüreceğiz.

DERHAL İNCİRLİK ÜSSÜ’NÜ BOŞALTMALI: Bir insansız hava aracımız, ABD tarafından düşürüldü. Orada uluslararası hukuka aykırı şekilde bulunan Türkiye değil Amerika’dır. İddialara göre, uçak Türk SİHA’sını düşürmek üzere İncirlik Üssü’nden havalanıyor. ABD, Türkiye’nin bu coğrafyadaki varlığından rahatsızsa derhal Türk topraklarında bulunan İncirlik Üssü’nü de boşaltmalıdır.”

ERDOĞAN’A ‘İTTİFAK’ YANITI: Akşener, ittifak için herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sosyal medyadan “İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor. Gelin siz de bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin” diye yanıt verdi.

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HAKAN PEKER SAFRANBOLU ADAYI

Akşener dün partisinin grup toplantısı öncesinde bazı ilçe belediye başkanlarını da açıkladı. Pop müziğin tanınmış seslerinden Hakan Peker’i de Karabük Safranbolu Belediye Başkanı olarak ilan eden Akşener, sanatçıya rozetini de takarak “Hakan kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. İYİ Parti ile yol yürümek kolay değil. Her taraftan da taş atılan bir partiyiz. Bir sanatçı, hayatını o yönde kazanan bir arkadaşımız memleketinde, doğduğu yerde daha iyi işler yapmayı göze alarak belediye başkanı adayı oluyor ve kayıplarının hiçbiri umurunda değil. Allah razı olsun” sözleriyle teşekkür etti.

'ZÜBEYDE’NİN GALASINA GİDİYORUM

Bugün Ankara’da kadın arkadaşlarıyla “Zübeyde, Analar ve Oğullar” filminin galasına da katılacağını belirten Akşener, “Bütün Türkiye’yi bu filmi seyretmeye davet ediyorum. Kızlar hiçbir yere ayrılmıyorsunuz beraber gidiyoruz” çağrısında bulundu.