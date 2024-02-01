Akşener’den ‘afiş’ tepkisi: Saraçhane engelledi

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BEŞTEPE DEĞİL SARAÇHANE

“Meğer, anamuhalefet partisi de bizden çok rahatsızmış. Bugün de birileri istiyor ki bilbortsuz seçim kampanyası yapalım. Ama bu defa öncekilerden farklı olarak önümüze bu engeli çıkaran iktidar değil anamuhalefet. Bizi sansürlemek isteyen saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan, Beştepe değil Saraçhane. Yaa, ne kadar da ilginç değil mi? Ankara, İstanbul ve İzmir’de, bilbortlar kiraladık. Belediyelerden, onay alındıktan sonra geçen pazar akşamı asılacak, pazartesi sabahı da sokaklarda olacaktı.





ANKARA VE İZMİR’DE DE

Basıldıktan sonra fotoğrafları çekilip birilerine gönderilmiş. Sonra da İstanbul’dan şirkete bir telefon gelmiş. ‘Bunları asmayacaksınız’ denmiş. Üstelik sadece İstanbul’da değil, Ankara ve İzmir’de de asılmayacakmış. Haksızlıkla mücadele etmek için mağdurun kim olduğuna bakmaksızın yeri geldiğindeyse Saraçhane’ye en önde koşanlarız. Lafa gelince Cumhuriyetimize sahip çıkıyormuş gibi yaparlar. Ama bir taraf federasyon ve özerkliği dilinden düşürmeyen HÜDA PAR’la el ele tutuşurken diğer taraf ise DEM’li kafaların kuyruğundan ayrılmaz. Onların alayına karşı biz gururla, özü başınayız.

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KILIÇDAROĞLU’NA ÇAĞRI

Sayın Özgür Özel, Eskişehir’de bizimle ilgili AK Parti ile tuhaf bazı alışverişlerimiz olabildiğini ifade eden bir konuşma yaptı. Bana göre çok ağır bir iftirada bulundu. Buradan Sayın Özel’e sesleniyorum. Bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. 2017’de ‘hayır’ oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu’na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP bir liralık yardım yapmış mı? O dönemde Kılıçdaroğlu emrinde olan belediyeler eliyle bize bir lira yardım yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu cevap vermek zorundasınız.

AK PARTİ İLE İTTİFAK

2019’da İstanbul ve Ankara kazanıldı. Bu belediye başkanlarına sesleniyorum. Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Zeydan Karalar, Sayın Muhittin Böcek ben sizi herhangi bir işle ilgili, şu kişiye şu iş verin, oradan bize para gelecek diye aradım mı? Partimize bir liralık katkı istedim mi? AK Parti ile böyle bir şey zaten olamaz muhteremler. AK Parti ile ittifakı dolaylı olarak sizler yapıyorsunuz, biz değil.”

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ATALAY KARARI

SKANDALA TBMM DE EŞLİK ETTİ

Akşener TİP Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin şöyle dedi: “Millet iradesine yapılan büyük saygısızlıklarla, karşı karşıyayız. Nitekim dün (önceki) akşam, Gazi Meclisimizde yaşananlar, bize 100 yıllık Cumhuriyetimizin, hukuk devleti ilkesinin ne denli büyük bir tehdit altında olduğunu bir kez daha gösterdi. Yargıtay’ın, Anayasa’yı tanımayarak yol açtığı hukuk skandalına maalesef TBMM de eşlik etmiş oldu. Anayasamız, Türk milletinin andıdır. Bugün, bu andı çiğneyenler bundan sonra, milletin iradesini nasıl temsil edecekler?”