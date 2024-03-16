Akşener: Emeklilere zam yap oylar senin olsun

Haberin Devamı

Akşener’e, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu ile Orhangazi İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Kaya da eşlik etti. Daha sonra vatandaşlara seslenen Akşener, öğretmen ile emeklilerin sesi olduğunu söyledi.

Akşener, “Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. Son olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart’a kadar bunları yap; oylar senin olsun” dedi. Atanamayan öğretmenlere ilişkin de Akşener, “Atanamayan öğretmen ve gençlerimiz için mülakatı kaldıracaktınız. Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun” diye konuştu.