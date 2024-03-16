×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Akşener: Emeklilere zam yap oylar senin olsun

Güncelleme Tarihi:

#Akşener#ZAM#Emekli
Akşener: Emeklilere zam yap oylar senin olsun
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Bursa’nın Orhangazi ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Akşener’e, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu ile Orhangazi İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Kaya da eşlik etti. Daha sonra vatandaşlara seslenen Akşener, öğretmen ile emeklilerin sesi olduğunu söyledi.

Akşener, “Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. Son olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart’a kadar bunları yap; oylar senin olsun” dedi. Atanamayan öğretmenlere ilişkin de Akşener, “Atanamayan öğretmen ve gençlerimiz için mülakatı kaldıracaktınız. Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akşener#ZAM#Emekli

BAKMADAN GEÇME!