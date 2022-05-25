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Aksaray'da korkunç olay! Eşini bıçaklayarak, 2 küçük kızını da balkondan atıp öldürdü

#Aksaray#Cinayet#İntihar Girişimi

Aksaray' da Afganistan uyruklu adam, eşini bıçaklayıp balkondan attıktan sonra 3 ve 4 yaşlarındaki iki kız çocuğunu da balkondan atarak öldürdü. Daha sonra kendisi de balkondan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

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Olay, saat 06.30 sıralarında Dere Mahallesi, Belediye Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Bir gün önce Aksaray'daki akrabalarının yanına ailesiyle gelen Mohammed Hossein Sultani, tartıştığı eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Odaya dönen Sultani, yataklarındaki kızları Meryem ile Merveh Sultani'yi de balkondan aşağıya attı.

 Mohammed Hossein Sultani daha sonra da balkondan atlayıp intihar girişiminde bulundu. Yaralı 2 kız çocuğu yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, şüpheli Mohammed Hossein Sultani tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Aksaray#Cinayet#İntihar Girişimi

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