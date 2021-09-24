Aksaray’a şehit ateşi düştü

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesim sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser, kaldırıldığı Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Aksaray’ın Bağlıkaya Beldesindeki evine ulaştı. Şehit Faruk Eser’in acı haberi baba Hacı Nuh Eser ile annesi Havvaya verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eserin 3 yıl önce TSK bünyesine katıldığı, 20 gün önce de izne geldiği öğrenildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Kahraman silah arkadaşımız, 24 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman Şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."