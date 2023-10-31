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Akılalmaz olay! İndirildiği otobüse tekme attı; taksinin camlarını kırdı

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#Bakırköy#İETT#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 10:44

Bakırköy’de iddiaya göre İETT otobüsünde tartışma çıkaran bir kişi otobüsten indirilince önce otobüse sonra taksiye saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Dün akşam saatlerinde Bakırköy’de meydana geldi. İddiaya göre bir kişi İETT otobüsü içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı. Yolcular tarafından otobüsten indirilen kişi otobüsün camlarına ve kapısına tekmeler attı.

Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı adam bu kez, tekme atarak park halindeki bir taksinin aynasını kırdı; ardından da çevrede bulduğu sandalyeyle taksinin camına defalarca vurdu. Takside maddi hasar meydana geldi. Saldırgan adam, yolda kendisine müdahale etmek isteyen bir kişinin aracına da zarar verince ikili arasında kavga yaşandı. Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Akılalmaz olay İndirildiği otobüse tekme attı; taksinin camlarını kırdı

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#Bakırköy#İETT#Taksi

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