Akdamar’da 10’uncu ayin

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İnanç turizminin merkezlerinden Akdamar Kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Akdamar Kilisesi’nde 2005 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007’de uluslararası törenle ‘anıt müze’ olarak açıldı. Tarihi kilisede ilk ayin de 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010’da yapıldı. Ayinler güvenlik gerekçesiyle 2015’ten sonra 3 yıl kesintiye uğradı.

2 SAAT SÜRDÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi, dün 10’uncu ayine ev sahipliği yaptı. Ayini izlemek için yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda kişi Van’a geldi. Ayine katılanlar tarihi kilisede dua edip ilahi okudu. İki saat süren ayinin ardından tarihi kilisenin önünde güvercin uçuruldu.

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PATRİK’TEN TEŞEKKÜR

TÜRKİYE Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, yılda bir gün yapılan ayin için İstanbul'dan, Ermenistan’dan ve dünyanın her yerinden gelenler olduğunu söyledi. Maşalyan, “Barış ve esenlik içinde bu yılki ibadetimizi gerçekleştirdik. Bize bu kolaylığı sağladıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bu tür birliktelikler Türkiye, Ermenistan arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesinde yardımcı olur. Bugün iki halkın, iki dost halkın barış içinde yaşaması için Kafkasların bir barış coğrafyasına dönüşmesi için dua ettik. Tanrı ülkemizi, insanlığı korusun" dedi.