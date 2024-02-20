AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Eser yapanın sözü ve kelamı olur

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Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme imza törenine katıldı. Keçiören Belediyesi önündeki törende HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da bulundu. Altınok, Keçiören Belediyesi'ndeki hizmetlerine ilişkin, "Keçiören'deki şelalemiz, hayvanat bahçemiz, aqua parkımız, yüzme havuzlarımız, kalemiz, teleferiğimiz ve kulemiz; Türkiye'de örneği olmayan bir projedir. Vatanını seven, çok çalışacak. Düsturumuz budur. Mart ayında Atatürk Cumhuriyet Kulemizi açacağız. Muhteşem bir eseri daha katmış olacağız. Makamlar, mevkiler geçici. Makamlar gidecek; ama bu eserlerimiz kalacak" ifadelerini kullandı.

'KEÇİÖREN'DE ÇALIŞANLAR DAHA FAZLA MAAŞ ALIYOR'

Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olup hala kıdem tazminatını alamayan birçok işçi bulunduğunu söyleyen Altınok, "Eğer Cumhurbaşkanı olsaydı, EYT'yi çıkarıp maaşları ödemeyecekti. Belki çalışanların da maaşlarını ödeyemeyecekti. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilere 2 yıl zam yapmadı. Keçiören Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımız, büyükşehir'e çalışandan daha fazla maaş alıyor" dedi.

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'AZ LAF, AZ HİZMET'

Mansur Yavaş'ın, seçim afişlerinde 'Az laf, çok iş' dediğine işaret eden Altınok, "Az laf, az iş. Az laf, az hizmet. Yani iş yapanın sözü, kelamı olur. Eser yapanın sözü ve kelamı olur. Ankara'da aslında iş yok; ama sosyal medyada ses çok. 'Keçiören'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bir kere gördüm' diyen var mı? Ama Altınok'un gecenin 02.00'sinde sokakta fotoğrafları vardır" açıklamasında bulundu.

Altınok, Keçiören Belediyesi çalışanlarının imzalanan toplu sözleşme kapsamında yüzde 80 ile yüzde 120 arasında zam alacağını söyleyip, "Alacağınız maaş, mesai ile beraber 30-35 bin TL arasında olacak. Hiç mesai yapmayan 25 bin alacak. Mesai yapan en az 30 bin TL ile 35 bin TL arasında alacak. Kadrolu işçilerimiz var. Onlar da memurlarımızdan daha fazla maaş alacak. 214 de kadrolu işçimiz var. En az alacak 38-40 bin TL. Mesai ile birlikte 50-52 bin TL maaş alacak" diye konuştu. (DHA)