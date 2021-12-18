AK Partili Yazıcı: Olağanüstü hal uygulamayı gerektiren koşullar kesinlikle yok

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Donduk Meteoroloji ve AFADdan art arda uyarılar...Donduk! Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar...#Hava Durumu
İşte Ümitcan Uygunun annesinin ölüm nedeni Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştuİşte Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu#Ümitcan Uygun
Derbi öncesi Pereira iddiası Yeni takımını yazdılar ve tazminat detayı...Derbi öncesi Pereira iddiası! Yeni takımını yazdılar ve tazminat detayı...#Fenerbahçe
Bahçeliden çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadırBahçeli'den çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır#Bahçeli
Erdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruzErdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Trabzonspor hata yapmadı, 2 golle kazandı Trabzonspor hata yapmadı, 2 golle kazandı#Hatayspor
Haftalık vaka sayıları açıklandı Dikkat çeken tablo...Haftalık vaka sayıları açıklandı! Dikkat çeken tablo...#Sağlık Bakanı
Galatasarayın 11i belli oldu Sürpriz...Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Sürpriz...#Galatasaray
DSÖden korkutan açıklama Sadece 3 gün içinde korkutan değişim...DSÖ'den korkutan açıklama! Sadece 3 gün içinde korkutan değişim...#DSÖ
TOGGun logosu belli olduTOGG'un logosu belli oldu!#TOGG
Pekin 2022 ilk değil Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız olduPekin 2022 ilk değil! Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız oldu?#Berlin Olimpiyatları
Putin çileden çıktı Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...Putin çileden çıktı! Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...#Rusya
Bilim insanları şokta: Kıyamet Günü artık kapıda Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...Bilim insanları şokta: 'Kıyamet Günü' artık kapıda! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...#Antartika
Yorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türüYorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türü#Kronik Yorgunluk
Büyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için pusuya yatıyorlardıBüyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için pusuya yatıyorlardı#Kate Middleton
HABERLERGündem Haberleri

AK Partili Yazıcı: Olağanüstü hal uygulamayı gerektiren koşullar kesinlikle yok

#AK Parti #Hayati Yazıcı#Olağanüstü Hal
AK Partili Yazıcı: Olağanüstü hal uygulamayı gerektiren koşullar kesinlikle yok

Hatay'da AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nın düzenlediği ve 2 gün sürecek 'Teşkilat Akademisi' eğitim programı başladı. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Olağanüstü hal uygulamayı gerektiren koşullar kesinlikle yok. Bunu aklından geçirenin aklından şüphe ederiz” dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' eğitim programı Hatay'da başladı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İl Başkanı Adem Yeşildal, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Alkaya, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Program öncesi açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 'ekonomik OHAL' iddiası ile ilgili sorulan soruyu cevaplayıp, “Son derece absürt tartışma. Bunu şimdi araçsal olarak gündemde tutmaya çalışanlar var, hem olağanüstü hal uygulamayı gerektiren koşullar kesinlikle yok. Ben de şunu ifade edeyim; bizim tarzımız yani herkes yaptığıyla kendini refere eder. Yani bizim referansımız yaptıklarımızdır, uygulamalarımızdır. AK Parti hükümeti, ilk hükümetimiz 58’inci hükümet, 3 Kasım 2002 seçiminden sonra 18 Kasım'da kuruldu ve 26'sında güvenoyu aldı. 2 gün sonra yaptığı ilk icraat nedir biliyor musunuz? Uzun yıllardır Türkiye'nin doğu, güneydoğusunda devam eden olağanüstü hal yönetimine son vermiştir. Biz, olağan yönetimlerin temsilcisiyiz. Bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana. Kesinlikle böyle bir şeyi gerektirecek bir durum yok ve bu konudaki bizim hassasiyetimiz geçmişte yaptığımız uygulamalarla da ortada duruyor. Bunu aklından geçirenin aklından şüphe ederiz. Türkiye'nin gündeminde böyle bir şey olamaz. Biz insan hak ve özgürlükleri için varız" dedi.

'İNSANIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN VARIZ'

Haberin Devamı

AK Parti’nin hizmet üreten bir parti olduğunu belirten Hayati Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada yaşayan insanımızın hayatını kolaylaştırmak için varız, dezavantajlı kesimler başta olmak üzere hiç kimseyi unutmadan çünkü AK Parti’nin bütün icraatlarının merkezinde insan var. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ özdeyişini referans alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye büyük bir ülke, önemli bir ülke. Türkiye’nin bütünü, dünya coğrafyasının çok önemli çeşidinde bir kavşak ülkeyiz, merkezdeyiz. Bu merkezin en önemli illerden biri de Hatay’dır. İşte burada hemen yanı başımızda yaşanan, insanlık onuruyla bağdaşmayan gelişmeler, insan hak ve özgürlüklerini devre dışı bırakan uygulamalar dolayısıyla Türkiye’ye sığınmış, göç etmiş 400 bin dolayında Suriyeli mülteci misafir de burada bulunuyor. Büyük bir yük, Hatay’daki yöneticilerimizin üzerinde. Elbette ki bu yükü merkezi hükümeti imkanları ölçüsünde paylaşıyor. Bir taraftan da bunların Türkiye topraklarına sığınmalarına sebep olan durumların, rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasına dönük hükümet çalışmalarımız, dış politika çalışmalarımız devam ediyor.”

Gözden Kaçmasın

Bahçeliden çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadırBahçeli'den çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadırHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti #Hayati Yazıcı#Olağanüstü Hal

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat