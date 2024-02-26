AK Parti'li Yavuz açıkladı: Sandıkta 420 bin müşahidimiz olacak

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'AK Parti Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısı' gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, toplantıya ilişkin basın açıklaması yaptı. Yavuz, 24 Şubat'ta resmi sandık kurulu üyelerinin listesini teslim ettiklerini belirterek, "1 asil, 1 yedek 420 bin kişi teslim ettik. Biz çünkü kusursuz bu işleri işletmeye çalışan bir partiyiz. Aday tesliminde bütün belediyelerde, hem büyükşehirlerde hem illerde hem ilçe ve beldelerde tamamen kusursuz bir şekilde ve eksiksiz bir şekilde hem de 17.00’dan önceki bir zaman diliminde ‘alındı’ belgelerini almak suretiyle yaptık. Ama bir kısım partiler 17.00’dan sonraya kaldığı için seçime girme hakkını kaybetti. Mesela bunun böyle olmasını istemezdik elbette; ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanının ilinin Saruhanlı ilçesi zamanında veremediği için seçime giremeyecek. ‘Saadet Partisi’nde gireyim’ dedi; ama bence oradan da giremeyecek. YSK’nın daha önce vermiş olduğu karar var, ‘bu olmaz’ diye YSK kararları var. Çünkü o, bir başka partinin adayı olduğunu ilan etmiş, listeyi geç de verip ilan ettiği için ‘o seçim döneminde olamaz’ diye kararı var. Biz o duruma düşmemek için gerçekten çok titiz çalıştık" ifadelerini kullandı.

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Yavuz, "Seçim günü sandıkta partimiz adına müşahit olarak 420 bin kişi görevlendirilecek. Bunların yanında okul sorumlusu, kat sorumlusu, çağrı merkezi sorumlusu vesaire, ortalama 1 milyon oluyor, 1 milyon da lojistik sağlayan var. Onun için 2 milyon toplam teşkilat mensubu arkadaşımız o gün çok aktif şekilde çalışacak. O 1 milyon resmi, o fazladan müşahitler, yedek müşahitler ve diğer aktörlerimizden ibaret olacak şekilde 1 milyon da arka planda o lojistiği sağlayanlarımız var. Seçim günü çok önemli. Sadece bir partide 2 milyon kişinin aktif rol aldığı bir organizasyondan bahsediyoruz. 2 milyonu koordine edebilmeniz için o günkü bütün iş ve işlemleri kusursuz gerçekleştirebilmeniz için bir kere bu sayıyı belirlemeniz gerekir. Ama bu sayıyı da eğitmeniz lazım. Onları bilgilendirmeniz gerekiyor. Koordinasyon çalışmalarınızı oluşturmanız gerekiyor. Bunun için biz sandık rehberlerimizi hazırladık. Müşahit kartlarımızı hazırladık" diye konuştu.