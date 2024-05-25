AK Partili Durgut’tan 7 öneri

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“Bana ulaşan veya okuduğum bir taslak metin yok. Okumadığım bir metin üzerinden yorum yapmam mümkün değil” diyen Durgut, şu önerilerde bulundu:

* Kırsalda devam eden kontrolsüz üretimin derhal denetlenip durdurulması.

* Popülasyonun insani ve vicdani şartlarda sürekli ve etkin kısırlaştırmayla kontrol altına alınması.

* Kısırlaştırma seferberliğinde sivil toplum ve özel sektör işbirliğine gidilmesi.

* Çeteleşmiş köpeklerin gönüllülerle işbirliği içinde güvenli alanlara alınması.

* #SatınAlmaSahiplen kampanyalarıyla köpek sahiplendirilmesinin teşvik edilmesi.

* Arama-Kurtarma faaliyetleri gibi alanlarda kullanılmak üzere kurumlarla işbirliği içinde köpeklerin değerlendirilmesi.

* Merdiven altı üretim, köpek dövüş ligi gibi sorunun büyümesine neden olan yasadışı faaliyetlerin denetlenip derhal durdurulması.”

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SEFERBERLİK DUYGUSUYLA

AK Partili Durgut, “Hiçbir çocuğumuzun saçının teline zarar gelmesini istemeyiz. Medeniyetimiz ve inancımızla uyumlu bir çözümle bu problemi aşmak, ancak bir seferberlik duygusu ile mümkün” dedi.