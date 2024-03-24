AK Parti'den 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'

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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı... Sandığa gitmeye günler kala İstanbul, AK Parti'nin "Yeniden İstanbul mitingine" ev sahipliği yapıyor.

Saat 14.00’te başlayacak mitingin adresi Atatürk Havalimanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbullulara seslenecek.

Miting alanına kolaylıkla ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar 15 ayrı noktadan miting alanına girebilecek.

'31 MART’IN İŞARET FİŞEĞİ BUGÜN BURADAN ATILACAK'

Yeniden İstanbul mitingi öncesi konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, '31 Mart’ın işaret fişeği bugün buradan atılacak.' dedi.

Kabaktepe, 'Tüm adaylar 80 günü aşkın süredir çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Yeniden İstanbul mitingini düzenleyeceğiz. İstanbul’un 31 Mart’ta eseri, hizmeti önceleyeni tercih edeceğini seçerek Murat Kurum’um seçeceğini düşünüyoruz. En büyük mitinglerden birini gerçekleştireceğiz. İstanbul için tarihi bir seçim.

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Coşkulu bir atmosfer olacak. 31 Mart’ın işaret fişeği bugün buradan atılacak. İstanbul’un biriken sorunları var; kentsel dönüşü, metro, İETT.. Dirençli ve risksiz İstanbul olacak. Odağımıza sadece İstanbul’u koyduk. Sayın Kurum'u 1 Nisan itibariyle görevlendireceklerini düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, 'İhmal edilen sorunlar çözülecek. Burası tıklım tıklım olacak dünya bizi duyacak. Demokratik olgunluğun göstergesi olacak. İstanbul’un geleceği konusunda seçim önemli.' şeklinde konuştu.

GİRİŞLER BAŞLADI



ATATÜRK Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' ne katılmak isteyenler miting alanına gelmeye başladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, üst aramasından geçtikten sonra içeri alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' için geri sayım başladı. Atatürk Havalimanı Millet bahçesinde düzenlenecek mitinge katılmak isteyen vatandaşlar, miting alanına gelmeye başladı.Havalimanı metrosunu kullanarak miting alanına gelenler için giriş noktalarında güvenlik önlemi alındı. Üst aramasından geçtikten sonra içeri alınan vatandaşlar, miting saatini beklemeye başladı.