AK Parti'den sivil toplum kuruluşlarına Filistin çağrısı

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir imzası ile tüm dünyada kadın ve çocuk eksenli çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler kadın kuruluşlarına mektup gönderildi. Mektupta, kadın ve çocukların karşı karşıya kaldığı zulme vurgu yapılarak, "Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre Filistin'de 50 bin hamile kadın, temel sağlık hizmetine erişememektedir. Tüm kadınlar, doğacak olanlar dahil tüm çocuklar; temel yaşam, sağlık, barınma, eğitim haklarından mahrum edilemez. 50 bin annenin ve doğacak 50 bin çocuğun hayatı hepimizin sorumluluğundadır" denildi.

AK Parti'nin 5,5 milyon üyesi, 600 bine yakın aktif gönüllü çalışanıyla dünyanın en büyük kadın sivil toplum örgütü olduğu ve barış çalışmalarında kadınların pozitif etkisi olacağı işaret edilerek, "En temel insan hakkı olan 'yaşam hakkı'na sahip çıkmak hepimizin görevidir. Kadın, anne ve siyasetçi olarak tek bir çocuğun daha canı yanmasın, tek bir anne dahi evladının cansız bedenine sarılmasın istiyoruz. Barış için hep birlikte inisiyatif almalı, barış çalışmalarına destek olmalıyız" ifadelerine yer verildi.