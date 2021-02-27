AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki

Yunan askerlerinin, sınır hattında yakaladığı göçmenleri darp ettiği, paralarını, pasaportlarını, ayakkabılarını alarak hudut hattından geri ittiği belirlendi. Mehmetçik, Edirne'de ölüme terk edilen 29 göçmeni kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri'nin Tatarköy Hudut Karakolunun sorumluluk sahasındaki bölümünde 29 düzensiz göçmen tespit edildi. Hudut birlikleri Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılan göçmenlere yardım eli uzattı. Göçmenler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, Yunan askerlerinin gayri insani yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi. Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını anlatan göçmenlerden biri, "Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler" diye konuştu. Aralarından birinin kolunun Yunan askerleri tarafından sopa ile vurarak kırıldığını belirten göçmen, "Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK'TEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunan askerlerinin Edirne'de 29 göçmeni ölüme terk etmesiyle ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

İşte Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar:

''Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz.

Avrupa Birliği sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir.

Yunanistan unsurları, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürüyor. Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darp etmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz.''