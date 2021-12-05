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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadının gücü, ülkenin gücüdür

#AK Parti#Ömer Çelik#5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadının gücü, ülkenin gücüdür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadının gücü, bireyin, toplumun, ülkenin, siyasetin gücüdür. Kadının gücü, medeni toplumun temelidir" dedi.

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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kadının gücü, bireyin, toplumun, ülkenin, siyasetin gücüdür. Kadının gücü insanın gücüdür. Kadının gücü, medeni toplumun temelidir. Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 87'nci yıl dönümünü tebrik ediyoruz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. Atatürk'ün büyük vizyonu ile kadınlarımız dünyadaki pek çok ülkenin kadınlarından önce bu hakka kavuştular. Kadınlarımızın elde ettiği hakları ülkemiz ve insanımız için büyük değerlere dönüştürdüklerine dünya defalarca şahit oldu" dedi.

'AK PARTİ DÖNEMİNDE DEVASA ADIMLAR ATILDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da siyasi hayatının her safhasında kadınların siyaset ve toplum hayatında güçlü yer edinmelerine büyük önem verdiğini vurgulayan Çelik, "AK Parti iktidarları döneminde kadınların haklarının güçlenmesi ve gelişmesi için devasa adımlar atıldı. Kadınların gücünün insanın gücü olduğunu bilerek çalışmaya devam ediyoruz. Şiddete uğrayan, ötekileştirilen, haklarından mahrum bırakılan, göç yollarında hayat mücadelesi veren, terörün zulmüne uğrayan kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#AK Parti#Ömer Çelik#5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

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