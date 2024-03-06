AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel projelerini anlattı

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AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel Şişli'de özel bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla projelerinin detaylarını açıkladı. Yüksel, ilçenin otopark sorununa dikkat çekerek, göreve geldiklerinde zemin altı otopark projeleriyle bu sorunu çözeceklerini belirtti. Gökhan Yüksel, ilçede spor alanlarının yetersiz olduğunu, spor kompleksleri ve stadyum projeleriyle Şişli'de spor faaliyetlerini artırmak için çalışacaklarını ifade etti. Gençler için müzik ve sanat atölyesi projeleriyle sosyal alanlarını artıracaklarını söyledi. Evcil hayvanlar için sevimli dostlar oteli projesinden de bahseden Gökhan Yüksel, hayvanların bakımının da belediye tarafından karşılanacağını açıkladı.

"ŞİŞLİ İLÇESİ EN FAZLA ZEMİN ALTI OTOPARKINA SAHİP İLÇEMİZ OLACAK"

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AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, "Burada 37 tane projeyi ben hızlı hızlı şimdi sizlere takdim edeceğim ama Şişli'nin ihtiyacı olan en önemli konu bugün sokakta dolaştığınız zaman herkesin ortak derdi otopark. Feriköy'de vatandaşla konuşuyorum. 'Bir buçuk saat akşam evime geldiğimde otopark arıyorum' diyor. Gülbahar'a gidiyorum aynısını söylüyor. Ve senelerdir de Şişli'ye bütün aday olan arkadaşlarımız, seçilen ve aday olanların her birinin de ortak söylemi otopark konusunu çözeceğim. Fakat çivi çakılmadı. Ben bu konuda çok iddialıyım. Diyorum ki 5 yıl içerisinde İstanbul'un Şişli ilçesi en fazla zemin altı otoparkına sahip ilçemiz olacak. Kentsel dönüşüm de ilçemizin en önemli sorunlarından bir tanesi. Tabii bazı mahallelerimizde tapu sorunumuz var. İlk önce tapu sorununun çözülüp arkasından da kentsel dönüşüm problemini çözmemiz lazım. Kentsel dönüşüm sorununu çözeceğim demekle çözülmediğini eğitimim icabı en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Kentsel dönüşümü ilk önce imar planlamasını düzgün yaparak çözebilirsiniz. Ama istemezükçü mantık içerisinde olduğumuz süre çivi çakamazsınız. Şu anda bu zamana kadar tüm gelen Şişli'deki yönetimin yapmaya çalıştığı fakat yapamadığı konulardan bir tanesi de buydu" dedi.





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"TEŞVİKİYE'MİZİ İSTANBUL'DAKİ EN GÜZEL TEMATİK BAHÇESİNE KAVUŞTURACAĞIZ"



Millet Bahçesi projesinden bahseden Gökhan Yüksel, "Teşvikiye tematik millet bahçesi. Şimdi burası öğretmen evimizin olduğu ve altında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin otoparkının olduğu bölüm. Teşvikiye'mizi belki İstanbul'daki en güzel tematik bahçesine kavuşturacağız. Boğaz manzaralı bir tematik bahçe olacak burası. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle mevcut öğretmenevini ve otoparkların bulunduğu araziyi 100 odalı bir öğretmenevi, zemin altına bin 800 araçlık bir otopark çok amaçlı bin kişilik salon, konservatuar öğrencileri için 4 adet derslik... Yine zemin üstüne bir meydan ve 3 kilometrelik bir yürüyüş parkuru ve Teşvikiye'mize ıhlamur ve meyve ağaçlarının bulunduğu 11 bin metrekarelik yeşil alan kazandıracağız. İstanbul Teknik üniversitemiz ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yapacağımız güzel projelerden bir tanesi de bu" ifadelerini kullandı.

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"İSTİKLAL CADDESİ'NDEN SONRA İSTANBUL'UN EN FAZLA TURİST ÇEKEN CADDESİ HALİNE KURTULUŞ CADDE'MİZİ GETİRECEĞİZ"



Kurtuluş Caddesi'ndeki projelerin detayını da açıklayan Yüksel, "Bizim Kurtuluş'tan İstiklale sloganıyla Kurtuluş Caddemizi, yeni bir İstiklal Caddesi, yeni bir açık AVM diyelim prestijli cadde kazandırmak istiyoruz. Bu bizim çalıştığımız 26 Haziran 2026 tarihinde bitireceğimiz bir projemiz. Şişli, Kurtuluş Caddesi'ni trafiğe kapatıyoruz ve Kurtuluş Cadde'mizin son durağı olan bölüme bir yüksek kapasiteli otopark, yine Kurtuluş Cadde'mizin girişine bir otopark yaparak hem oradaki otopark sorununu çözmüş olacağız. Hem de İstiklal Caddesi'nden sonra İstanbul'un en fazla turist çeken caddesi haline de Kurtuluş Cadde'mizi getireceğiz. Ve Şişli'mizde olmayan trafiğe kapalı olan bir caddeyi de Şişli halkına kazandıracağız" diye konuştu.





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"SOSYAL TESİSLERLE İLGİLİ ÇOK İDDİALIYIZ"



Gökhan Yüksel, projeler konusunda çok iddialı olduğunu belirterek, "Sosyal tesislerle ilgili çok iddialıyız. Maçka Demokrasi Parkı'mızın içerisine bir sosyal tesis, Feriköy İSKİ arazimiz var, Feriköy İSKİ arazimizin içerisinde bir sosyal tesis ve Şişlispor vadisinin oraya biraz önce gösterdiğimiz bir sosyal tesis. Bir de Maçka Evlendirme Dairemizi yenileyeceğiz. Maçka Evlendirme Dairemizin üzerine bir seyir terası yapmayı planlıyoruz ve bunları da dediğim gibi yapmak Şişli halkına kavuşturmak da 5 yıl içerisinde boynumuzun borcu olsun. Bunu çok net ifade ediyoruz. Biz kaynaklarımızın en büyük kısmını bir kez daha ifade ediyorum otoparka ve hükümetimizin desteğiyle de bakanlıklarımızın desteğiyle de diğer projelerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

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YÜKSEL İLÇEYE KAZANDIRACAĞI DİĞER PROJELERİNİDE DUYURDU



Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Spor kompleksi, cephe rehabilitasyon projeleri, amfi kütüphane ve kitap kafe projesi, Nişantaşı Moda Akademisi, Kuştepe Müzik Akademisi, Esentepe Gastrosanat Akademisi gibi projelerinin de detaylarını aktardı. 25 mahalle 25 kreş projesiyle de her mahallede kreş olacağına, Tarihi Sarnıçlar ve Sanat Merkezi projesiyle Şişli'deki sarnıçların sanat merkezi haline dönüşeceğine dikkat çekti. Çocuklar için oyun sokakları inşa edeceklerini de belirten Yüksel, slim otoparklar, yeni evli çiftlere 50 bin liralık çeyiz desteği, tek tip taksi durakları, okul bahçelerinin altına spor salonu ve yüzme havuzları yapacaklarını da duyurdu.