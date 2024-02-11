AK Parti seçim çalışmasına silahlı saldırı

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Küçükçekmece Belediyesi’nin eski başkanı Aziz Yeniay, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’den bir kez daha Küçükçekmece’den aday gösterildi. Aziz Yeniay ve partililer dün Kanarya Mahallesi Sarıasma Sokak’taki Mardinliler Derneği’ni ziyaret etti. Aziz Yeniay ve partililerin içeride bulunduğu sırada kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar beyaz aracın içinden dernek binasına uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açtı. Aziz Yeniay saldırıdan yara almadan kurtulurken, 32 yaşındaki Ebru Güneş Dumlu kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Ebru Güneş Dumlu hastaneye kaldırıldı. Dumlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

POLİS BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

Polis saldırganları yakalamak için bölgeyi ablukaya aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili olarak “Geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır” dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum, Aziz Yeniay ve partililer akşam saatlerinde Dumlu’yu hastanede ziyaret etti.

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Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anlarında; aracın ‘sunroof’ ve camından iki şüphelinin ateş açtığı görüldü.

Murat Kurum yaptığı açıklamada, “Demokrasiye yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecektir. 85 milyon kardeşimizle huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu. Saldırı sırasında Yeniay ile birlikte dernekte bulunan görgü tanığı Ali Sarıyar, “Silah sesleriyle beraber hepimiz yerde kaldık. Ateş açıldığı sırada ben ‘Yatın diye bağırdım’ sonra herkes içeride yatış pozisyonu aldı. Bir süre bir iki dakika içeride öyle kaldık, sonra normale döndü” dedi.

ERDOĞAN: HİÇBİR SALDIRI AMACINA ULAŞAMAYACAK

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır.

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-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Demokrasinin en önemli göstergelerinden olan özgür seçim ortamında sıkılan her kurşun, milli iradeye karşı yapılmış bir eylemdir. Bugüne kadar demokrasimizi hedef alan hiçbir eylem amacına ulaşamadı, asla ulaşamayacak.”

-CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Aziz Yeniay’ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız” dedi. Özel ayrıca Yeniay’a geçmiş olsun telefonu da etti.

-Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Ülkemizin istikrarına ve seçimin güvenliğine kasteden bu tür saldırılara millet olarak karşı duracak ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.

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-Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da saldırıyı kınayan ve yaralı Dumlu’ya geçmiş olsun dileklerini ileten bir mesaj paylaştı.