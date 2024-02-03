AK Parti, Ordu’da belediye başkan adaylarını tanıttı

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Altınordu Durugöl Mahallesi’ndeki kapalı spor salonunda aday tanıtım töreni gerçekleştirildi. 19 ilçeden binlerce partilinin katıldığı tanıtım töreninde AK Parti’nin 16 ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı. Programda, Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayları da kamuoyuna duyuruldu.

“ESER SİYASETİ YAPIYORUZ”

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söyledi. Bu seçimin sadece bir yerel seçim olmadığını, tüm dünyaya büyük bir ders verilecek seçim olduğunu kaydeden Güler, “Ben daha önce birçok seçim yaşadım. Ancak en heyecan duyduğum seçim bu seçimdir. Bir şey olmak için değil bir şey yapmak için buradayız. 5 yıllık dönemde birçok hizmetleri hayata geçirdik. Biz eser siyaseti yapıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.

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“ASLA RANT POLİTİKASI İZLEMİYORUZ”

Başkan Güler, asla rant politikası izlemediklerini vurgulayarak, “Mühendisler iknaya çalışmaz, ispat eder. Onun için bizim eserlerimiz 2 bin 200 kilometre yoldur, 250 iş makinasıdır, kırsal mahallelere içme suyu götürmedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bütçemizin yüzde 95’ini altyapıya ayırıyoruz. 19 ilçemizde birbirimiz ile yarışacağız. Çünkü benim belediyecilik anlayışımda, bir felsefeyi ortaya koyduk. ‘Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’ felsefesini ortaya koyduk. Çekişme değil, rant değil, rant yerine hizmet ve ekonomi. Bizim amacımız şehrimizde istihdamı artırmak ve buna ek olarak şehrimizin ekonomisini daha da yükseltmek. Mazeret, bahane ve şikayet yok, kavga yok, çekiştirme yok, huzur var. Huzurlu ilçeleri oluşturacağız. Bunları yaparken birlik ve beraberliğimiz şarttır. Bununda en güzel örneğini Cumhur İttifakı olarak gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

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“HALKIN OLANI HALKA HEDİYE ETTİK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şunları söyledi: “Yaşanabilir bir Ordu’yu kurmak için Cumhurbaşkanımızın bize bazı direktifleri oldu. Bunlardan bir tanesi yatay mimari. Biz burada yüksek binaları, gökdelenleri mahkeme kararı ile yıktık. Biz de bilirdik, Durugöl’ü, Belde Evler’i, Ünye Çamlık’ı ranta çevirmeyi ama biz bunu yapmadık. Halkın olanı halka hediye ettik. Bunların hepsi yasalar ile yapılan çalışmalardır ve bunları yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca da doğru olduğuna inandığımız bir inancın neticesi olarak bunları yaptık. 100-110 bin imzalar bu şehirde boşuna toplanmadı, halkımıza kulağımızı tıkayamazdık. Gözlerimizi yumamazdık. Gözünüzü yumarsanız kendinize gece yaparsınız. Eğer kalp gözünüz kapalı ise duymayabilirsiniz.”

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"GERİDE BIRAKTIĞIMIZ 23 YILDA SÜREKLİ ALTYAPI İLE UĞRAŞIYORUZ"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun ilinde yaklaşık 20 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlattı. Yılmaz, Türkiye’deki en büyük problemin altyapı olduğunu ve bunu çözmek için çabaladıklarını belirterek, “AK Parti'nin kurulduğu 2002 yılından bu yana veya 1994 de diyebilirim, ondan bu yana Türkiye'nin o ideolojik belediyeler yüzünden eksik kalmış, yapılmamış, altyapısında veya ülkenin kalkınmasında gerekli olan diğer bütün hizmetleri inanın tamamlamakla uğraşıyoruz. Geçtiğimiz 22-23 yılda Türkiye habire altyapı inşa ediyor, farkında mısınız?" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1994 yılında İstanbul'a belediye başkanı olunca ‘Biz bir kere hızla hizmet belediyeciliğini ortaya koymamız lazım’ dediğini anlatan Yılmaz, “Zaten 2002 yılında iktidar olmakla da birlikte yine hizmet anlayışını, insana dokunan, insan odaklı işleri, insanın hayatını, konforunu yükseltmeye dönük olan ihtiyaçları öncelikli hale getirmekte, o anlayışı, o felsefenin doğal bir sonucuydu” şeklinde konuştu. “Muhalefet habire olarak mazeret üretiyor”

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Türkiye Yüzyılı Hizmet Belediyeciliğinde gecikmiş hizmetlerin tamamlanacağını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

“İnsanımızın hayat seviyesini, insanımızın kişi başına düşen gelirini, onun refah seviyesini yükseltmeye dönük işlerde enerjimizi kullanacağız. Bunu da aklı başında, işini bilen AK belediyelerle ancak yapabileceğiz. Bunu ancak Cumhurbaşkanımız gibi bu işle ilgili feraseti yüksek bir liderin ekibi olarak yapacağız. Bunun dışındaki hayaller peşinde koşan bizim siyasi muhaliflerimizin yapabileceği işler olmadığını anlatmak istiyorum. Onlar habire mazeret üretiyorlar, bahane bulmaya çalışıyorlar. Çeşitli bahaneler bularak seçim öncesindeki söyledikleri vaatleri yerine getirmemek için ellerinden gelenleri yapıyorlar."

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Konuşmaların ardından AK Parti'nin Ordu'daki ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı. Ak Parti’nin Ordu’daki ilçe belediye başkan adayları şu şekilde açıklandı: "Akkuş'ta İsa Demirci, Altınordu'da Aşkın Tören, Aybastı'da İzzet Gündoğar, Çatalpınar'da Ahmet Özay, Çaybaşı'nda İsmet Yanık, Fatsa'da İbrahim Ethem Kibar, Gölköy'de Fikri Uludağ, Gürgentepe’de Yener Yalçınkaya, Kabadüz'de Yener Kaya, Kabataş'ta Yakup Yılmaz, Korgan'da Tuncay Kiraz, Kumru'da Yusuf Yalçuva, Mesudiye'de Cengiz Koçyiğit, Perşembe'de Cihat Albayrak, Ulubey'de İsa Türkcan, Ünye'de Hüseyin Tavlı." AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında ise Çamaş, İkizce ve Gülyalı ilçelerinde aday göstermeyerek, MHP'nin adaylarını destekleyecek. Çamaş'ta Mahmut Ayparçası, İkizce'de Osman Kaygı ve Gülyalı'da ise Medet Sipahi Cumhur İttifakı'nın adayı oldu. Toplantıya, AK Parti Ordu milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi ve Adnan Günnar ve çok sayıda vatandaş katıldı.