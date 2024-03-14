AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal, CNN TÜRK'te: Kendi vaatlerini bile hatırlamıyor

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İşte Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları...

Türkiye bir seçim aşamasında ve tabii millet iradesinin en güzel şekilde tecelli etmesi için hem hükümet hem ilgili kurumlar bütün çabasını sergiliyor. Bütün bunlar yaşanırken siyaset kurumu yerel yönetimler açısından toplumsal taleplere yaklaşım olarak şehir yönetimine yaklaşım gerekiyor. Seçim kampanyası açısından bazı siyasetçiler influencer'a dönüşmüş durumda. Halka vaat ettiği vaatleri bile unutan ama diğer taraftan dijital dünyada oluşan sanal gerçeklik üzerinden etkileşim kasan, sanal başkanlık yapan siyasi figürlerle karşılaşıyoruz. 2022 yılında AB 22 Nisan'da internet ile ilgili yasayı kabul etti. Siyaset açısından bizim fiziki coğrafyanın dışında internet coğrafyası var.

"KENDİ VAATLERİNİ BİLE HATIRLAMADIĞINI SÖYLEYEN ADAY İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

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Burada sosyal medya platformları var. Yalan haberleri 17 kat daha fazla büyütüyor. Yalan söylenince gerçek o yalana yetişemiyor. bu gerçeğin kaybı demek. AK parti olarak ısrarla gerçek diyoruz bu yüzde. Gerçeği kaybedersek anlamımızı, şehirlerimizi kaybederiz. Siyasetçi sorumluluğu almak yerine takipçileri ile etkileşim kaygısı olan, 5 yıl önceki vaatlerini hatırlamayan biri... Dün bir takipçi diyor ki, 30 yıl önceki Erdoğan'a ikram ettiğin köfteyi hatırlıyorsun da 5 yıl önceki vaatlerini neden hatırlamıyorsun diyor. Bir tarafta influencer siyasetçi bir tarafta gerçek siyasetçi. Murat Kurum'u ben deprem bölgesinde gördüm, nasıl bir bakan olduğunu, nasıl bir takım çalışması yaptığını gördüm. 2019-2024 arasında 5 yılda İstanbul'a ne yapıldığına bakıyorum, kendi vaatlerini bile hatırlamadığını söyleyen başkan adayı ile karşı karşıyayız.

Dijital dünyanın henüz ahlakı oluşmadı. Gerçek ile yalanı maalesef ayırt etmiyor. Teyit mekanizmaları olmadığı için gerçekliği eğip bükebiliyor. Oluşan bu sanal başkanlık gerçekliğe çarpacak ve tuz buz olacak. Bizim kültürümüzde söz namustur deriz. AK Parti'nin seçim beyannamelerini inceleyerek, vaat edilenlerden ne kadarı gerçekleşmiş araştırdık.

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"AK PARTİ VAATLERİN YÜZDE 92'SİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Vaatlerinin yaklaşık yüzde 92'sini gerçekleştirmiş AK Parti. İBB Başkanı 2019 yılında vaat ettiklerinden hangilerini gerçekleştirmiş diye bakıyoruz yüzde 82 oranında gerçekleştirmemiş. Bütçeyi almış yurt dışı kredilerini kullanmış ama neden gerçekleştirmemiş. Sizin söylediklerinizi dijitalde büyüten algoritmanın arkasından gerçeği alıp koşuyoruz. O sanalda yaşananların gerçeklikte karşılığı yok.

"MURAT KURUM TÜM SÖZLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKTİR"

Murat Kurum'u şöyle düşünmek lazım; ne bir bakanımız ne bir büyükşehir adayımız ne başkan yardımcımızı tek başına düşünemeyiz. Hepimiz takım oyuncularıyız. Depremde Hatay büyük zarar gördü. Orada Konya ve Kocaeli belediyeleri vardı. Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. CHP depremde ne yaptı? İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri neredeydi? Murat Kurum'u AK Parti ile AK Parti'yi de Cumhur İttifakı ile düşünmek lazım. Hangi sözü vermişse hepsini eksiksiz gerçekleştirecektir Murat Kurum. Biz bugüne kadar her sözümüzü tuttuk. Murat Kurum'un şehircilik deneyimi var. 2022'de Hatay'da kimlerin kentsel dönüşüme karşı çıktığı televizyonlarda var. Belediye başkanı rantsal dönüşüm diyerek engelleyen kişi. Kendisi yıkılan evlerin sorumluluğunu alıyor mudur? Murat Kurum birçok krizi yönetti. Murat Kurum her afette krizin içindeydi.

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YRP, CHP'YE KAZANDIRMAK İÇİN ÇABA İÇİNDE

Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, pazarlık ittifakı değildir. 6'lı masa gibi projelendirilmiş ittifak değildir. Cumhur İttifakı'nın unsurları bugüne kadar hiçbir konuda pazarlık yapmadılar. İstişareler yaptılar ve en doğru olana karar verildi. YRP, CHP'ye kazandırmak için bir çaba içine giriyorsa o zaman bizim YRP yönetimi ile ilgili bu eleştiriyi yapma hakkımız doğar. YRP yöneticisi televizyonda Ekrem İmamoğlu'na övgüler diziyorsa pozisyon almışsınız demektir. YRP Genel Başkan Yardımcısı siz Ekrem İmamoğlu'nun elini bağlıyorsunuz diyor. Kim elini kolunu bağlamış, kim ona engel olmuş? Her belediyenin rutin denetimleri vardır. Bir gün olsun İmamoğlu'nun belediye başkanlığını konuşmadı. Bu sorumluluğu da hissetmedi. İBB ve İstanbul bir araç değildir. Sizi daha yükseklere taşımak için araç değildir. Sayın Kurum sadece İstanbul diyor.