AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: Yeşile dokunmadan nasıl yeni alanlar oluşturabiliriz, üzerinde çalışmamız gerekiyor

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Dağ'a, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ve partililer de eşlik etti. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar sanayicilerin yaşadığı sıkıntıları anlatırken, İzmir'in trafik sorununa da dikkat çekti. Hamza Dağ, başkan seçilirse kentin kronik sorunlarına çözüm üreteceklerini belirtti. İzmir'in sokaklarını 1 aydır gezdiklerini ve çok güzel bir süreç geçirdiklerini belirten Hamza Dağ, "Sahadan olumlu dönüşler alıyoruz, projelerimizi de açıkladık. Çok daha vizyon anlamında projeler için düşüncelerimiz var. Ancak önce kronik sorunları çözmemiz lazım. Trafik, sosyal konut, sosyal belediyecilik ve kentsel dönüşümle ilgili adımları atacağız. Sanayi ve ticaret İzmir'in olmazsa olmazlarından. İzmir, deniz ticaretinin başladığı şehirlerden. Sonra metropol büyükşehir oluyor. Son dönemde önemli sektörler ön plana çıkmaya başladı. Desteklerimizle bu sektörler çok daha büyüyecektir. Bunlardan birisi bilişim ve teknokent meselesi. Türkiye'de bu alanda çalışacak kişiler kesinlikle İzmir'de yaşamak ister. Ciddi bir çalışma var. Liman arkasındaki tarihi mekanları restore ederek orada bilişim teknokent merkezi yapacağız. Yenilenebilir enerji üretimi konusunda bölgemizde hareketlilik var. Daha da artıracağız. Çandarlı Limanı ve arkasını planlamak zorunda olduğumuzu biliyorum. Sağlık turizmi de önemli. Önemli bir imkan önümüzde var. Denizi ve kaplıcası olması avantaj. Özel hastane ve otel yönünden daha iyi olmalıyız" dedi.

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'İZMİR'İN DEZAVANTAJLARINDAN BİRİSİ GENİŞLEME ALANININ FAZLA OLMAMASI'

Kentin yeni organize sanayi bölgeleri ihtiyacı ile ilgili de konuşan Dağ, "Organize sanayi bölgeleri çalışmasını yapmamız lazım. Nerede yapabiliriz? Bunun için iyi çalışmamız, yoğunlaşmamız gerekiyor. İzmir'in dezavantajlarından birisi genişleme alanının fazla olmaması. Yeşile dokunmadan nasıl yeni alanlar oluşturabiliriz, üzerinde çalışmamız gerekiyor. 15 yıllık vekillik dönemimde kentin her yerine hakim olduğumu düşünüyorum. Şehrin hassasiyetlerini bilen biriyim. En önemli şey İzmir'e hizmet edebilmek. Sadece bugünkü insanların ve hemşehrilerimizin takdir ettiği işler değil, yarının insanlarının da 'İyi ki gelmiş, hizmetleri sağlamış' diyebilmelerini sağlamak istiyorum" dedi.

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'TRAFİK NORMAL SEYRİN DIŞINA ÇIKTI, BURADA İŞ YAPMAMA KÜLTÜRÜ VAR'

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir'de sivil toplum kuruluşlarına yakınlığı ve destekleri nedeniyle Hamza Dağ'a teşekkür edip, sanayicinin yaşadığı sıkıntıları anlattı. Yorgancılar, "Belediyecilik dünyada sosyal belediyecilik üzerine kurulu. İnsanların gelir düzeyini artırıcı, yaşam şartlarını kolaylaştırıcı anlayış ön planda. İzmir'in 4.5 milyon nüfusunun 1 milyon 700 bini doğma büyüme İzmirli. Diğer kısmı diğer illerden gelip yerleşmiş insanlar. Göç alan bir şehir. Trafik normal seyrinin dışına çıktı. Radikal kararlar alınmalı. Uzun vadeli dönemlerde şehrin genel planlarının yapılırken düşünülmesi gerekirdi. Körfez geçişinin bağlanması lazım. Sadece şehrin içinden geçen yol ve bir çevreyolu var. Şehir içinde acil yapılması gereken battı çıktılar var. Bunları 8 senedir söylüyorum. Burada iş yapmama kültürü var. Her yerde bir sürü raporlar hazırlanıyor. İcraata geldiğinizde bir şey yok. Süre koyacaksınız. Ben başkan adayı olsaydım, '4-5 yıl İzmir toz içinde olacak, şantiye gibi olacak ama 5 yıl sonra herkes rahat edecek' derdim" dedi.

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Organize sanayi bölgeleriyle ilgili arsa bulamadıklarını belirten Yorgancılar, "Dışarıdan yatırımcı geliyor, 250 dönüm yer istiyor, yok. Büyük yatırımcı gelmiyor. İzmir'in çevresinde tarım arazisi gözüken ancak bu vasfını yitirmiş çok arazi var. Bu şehir ihracat fazlası veren bir şehir. İhracatımız ithalatımızdan fazlaysa cari açık vermeyen bir iliz. Yeni OSB alanları açarsak bu rakamlar daha da yukarı çıkacak" dedi.