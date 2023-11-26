AK Parti İstanbul'da elektronik temayül yoklaması: 9 bin üye oy kullanacak

Haberin Devamı

AK Parti’nin seçim öncesi gelenek haline getirdiği Temayül Yoklaması eş zamanlı olarak yurt genelinde başladı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti’den aday adaylık başvuru sürecinin 22 Kasım’da sona ermesiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da teşkilatlar sandık başına gitti. Elektronik Yoklama’nın İstanbul ayağı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlendi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’ in başkanlığında yürütülen yoklamaya, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, kurucular, 3 Kademe İlçe Yönetimleri, Meclis Üyeleri ve Mahalle Başkanları olmak üzere yaklaşık 11 bin teşkilat mensubu katılım sağladı. Gerçekleştirilen yoklamayla teşkilat mensupları, tercih ettiği aday adayları lehine oy kullandı. Oylama sonucuna göre en çok oyu alan 3 isim belirlenecek. Temayülde öne çıkan isimler, AR-GE Başkanlığı’nın isim anketleri ve Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın saha verileriyle karşılaştırılıp bir rapor hazırlanacak. Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Haberin Devamı

"İSTANBUL'DA YAKLAŞIK 9 BİN TEŞKİLAT ÜYEMİZ OYLARINI KULLANACAK"

Elektronik Temayül Yoklaması’nda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "İcrası için bir araya gelmiş olduğumuz Elektronik Temayül Yoklamamızın başta Fatih’in emaneti olan şehrimiz İstanbul’umuza, partimize, ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. AK Partimizin tüm siyasi kültürüne en önemli hediyelerinden birisi olan temayül yoklamamızı bugün İstanbul'umuz ile birlikte ülkemizin 81 vilayetinde teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Temayül Yoklamamızı gerçekleştirmemizin amacı teşkilat mensuplarımızın görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adaylarımızın tespiti sürecinde bu görüşlerden ve önerilerden istifade etmek. Bugün tespit edeceğimiz bu eğilimler partimizin karar alma süreçlerinde bizlere yol gösterici olacak, bizlere ışık tutacak. Malumunuz olduğu üzere birkaç seçimdir temayül yoklamalarımızı elektronik ortamda Elektronik Temayül Yoklaması olarak gerçekleştiriyoruz. Bu surette hem zamandan hem de kağıttan ve sarf malzemelerinden çok ciddi bir tasarrufta bulunmuş oluyoruz. Bu manada aynı zamanda çevreci bir uygulamaya imza attığımızı da ifade etmek istiyorum. Bugün İstanbul'umuzda yaklaşık 9 bin teşkilat üyemiz burada oylarını kullanacaklar. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimi’nde yarışa girecek olan 39 ilçe ve bir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın tespitinde bizlere yol gösterecekler. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler. İnşallah genel merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz ve hassas bir çalışmayı yürütüyoruz. Öyle inanıyorum ki 31 Mart gecesi AK Partimiz için ve Cumhur İttifakı için en görkemli seçim zaferine imza atacağımız bir gece olacak. Bu manada her kademesiyle çok dikkatli bir süreci yürüttüğümüzü, çok disiplinli bir çalışmayı yürüttüğümüzü ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

"TEMAYÜL YOKLAMAMIZ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Şahin, "Mayıs ayında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde aday adaylığı müracaatında bulunan milletvekili aday adaylarımızdan adaylık müracaat aidatı almadık. 6 Şubat depremlerinin yarasının daha hızlı bir şekilde sarılabilmesi için aday adaylarımızdan deprem bölgesinin yaralarının sarılması amacıyla AFAD’ a bağış almıştık. Yerel seçimlere müracaat sürecinde de yine AFAD üzerinden aidat yerine Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere, onların ihtiyaçlarını gidermek üzere ve onlarla dayanışma duygumuzu ifade etmek üzere aday adaylarımızdan AFAD’ a bağış aldık. Halen devam etmekte olan belediye meclis üyesi aday adaylarımızdan da bu bağışı almaya devam edeceğiz. Bugün burada çok yüksek bir katılımla çok süratli bir şekilde sabah saat 10.00’dan itibaren başlatmış olduğumuz temayül yoklamamız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Sonuçların bir kez daha güzel İstanbul’umuz, ülkemiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı