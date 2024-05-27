AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol defnedildi

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Geçen ay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anjiyo olan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, kontrol amacıyla gittiği Antalya'da özel bir hastanede durumunun acil olduğu belirtilerek bypass ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Başkan Erol'un sağlık durumu kötüleşti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ahmet Ali Erol önceki gün vefat etti.

Ahmet Ali Erol, dün ikindi namazından sonra İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Manavgat'ın Sorgun Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazına Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, siyasi partiler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Şubat 2021'den bu yana AK Parti Manavgat İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Ali Erol, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.