×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Mevcut yönetim engellemeye çalıştı ama biz bitiriyoruz

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Murat Kurum#İBB
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Mevcut yönetim engellemeye çalıştı ama biz bitiriyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 13:11

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, huzurevinin ardından Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri’ni ziyaret etti. Kurum, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını belirterek "Mevcut yönetim orayı engellemeye çalıştı ama biz durmadık, inşaatını bitiriyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Sosyal tesislerde yemek yiyen hakemlerle sohbet eden Kurum, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını belirtti. “Mevcut yönetim orayı engellemeye çalıştı ama biz durmadık, inşaatını bitiriyoruz.” diyen Kurum, “İstanbul’a uluslararası turnuvaların yapılacağı çok güzel bir basketbol tesisini kazandıracağız. İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak. Sizin gibi kıymetli hakemlerimiz, sporcularımız gençlerimizi yetiştirecek. Çok daha sağlıklı bir gençliği oralarda yetiştirmiş olacağız” diyerek sözlerini sürdürdü.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Mevcut yönetim engellemeye çalıştı ama biz bitiriyoruz

Vatandaşın sevgi gösterisinde bulunduğu Kurum, tesise gelenlere limonata ikramında bulundu.

Haberin Devamı

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Mevcut yönetim engellemeye çalıştı ama biz bitiriyoruz

MURAT KURUM’DAN HUZUREVİ ZİYARETİ

İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı huzurevine ziyarette bulundu. Huzurevi sakinlerine karanfil sunarak, hatırlarını ve isteklerini soran Kurum, hazırladıkları projeleri anlattı.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Mevcut yönetim engellemeye çalıştı ama biz bitiriyoruz

Huzurevi sakinlerinden heykeltıraş ve ressam Özcan Çelen, çizdiği portresini Kurum’a hediye etti. Ressam Çelen’e teşekkür ederek fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra Çelen’in Seyit Onbaşı ve Türk askeri heykellerini inceledi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Mevcut yönetim engellemeye çalıştı ama biz bitiriyoruz

AYBÜKE FİLMİNİ İZLEDİ

Kurum, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde de öğrencilerle birlikte şehit Aybüke Öğretmen anısına yapılan filmi izledi. Kurum çıkışta yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimizi şehit eden PKK teröristlerine inlerini dar edeceğiz. Şehitler vermeye devam edeceğiz ama bu vatanın bir karış toprağını asla ama asla böldürmeyeceğiz" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Murat Kurum#İBB

BAKMADAN GEÇME!