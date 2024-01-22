AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Mevcut yönetim engellemeye çalıştı ama biz bitiriyoruz

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Sosyal tesislerde yemek yiyen hakemlerle sohbet eden Kurum, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını belirtti. “Mevcut yönetim orayı engellemeye çalıştı ama biz durmadık, inşaatını bitiriyoruz.” diyen Kurum, “İstanbul’a uluslararası turnuvaların yapılacağı çok güzel bir basketbol tesisini kazandıracağız. İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak. Sizin gibi kıymetli hakemlerimiz, sporcularımız gençlerimizi yetiştirecek. Çok daha sağlıklı bir gençliği oralarda yetiştirmiş olacağız” diyerek sözlerini sürdürdü.

Vatandaşın sevgi gösterisinde bulunduğu Kurum, tesise gelenlere limonata ikramında bulundu.

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MURAT KURUM’DAN HUZUREVİ ZİYARETİ

İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı huzurevine ziyarette bulundu. Huzurevi sakinlerine karanfil sunarak, hatırlarını ve isteklerini soran Kurum, hazırladıkları projeleri anlattı.

Huzurevi sakinlerinden heykeltıraş ve ressam Özcan Çelen, çizdiği portresini Kurum’a hediye etti. Ressam Çelen’e teşekkür ederek fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra Çelen’in Seyit Onbaşı ve Türk askeri heykellerini inceledi.

AYBÜKE FİLMİNİ İZLEDİ

Kurum, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde de öğrencilerle birlikte şehit Aybüke Öğretmen anısına yapılan filmi izledi. Kurum çıkışta yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimizi şehit eden PKK teröristlerine inlerini dar edeceğiz. Şehitler vermeye devam edeceğiz ama bu vatanın bir karış toprağını asla ama asla böldürmeyeceğiz" dedi.