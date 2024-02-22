AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Mal varlığımı ne zaman istiyorsanız açıklarım

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş'ta düzenlenen 'İstanbul'u büyüten kadınlar' programına katıldı. Kurum, program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sokak hayvanlarıyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Kurum, “Sahipsiz hayvanlarımızla alakalı projemizi biliyorsunuz. Şu an İstanbul'un sokaklarındaki korkuyu ve endişeyi giderecek proje için 39 ilçemizde hayvanlarımızın orada bakımlarının yapılabileceği, aşılama, tedavi işlemlerinin yapılabileceği yine aynı şekilde kısırlaşma sürecini birebir takip edebileceğimiz hayvan bakım merkezlerimizi 39 ilçemize kazandıracağız. Bu işi kontrol altına almamız lazım. Her işte olduğu gibi sahipsiz sokak hayvanlarıyla da ilgili maalesef herhangi bir iradeyi CHP'li Büyükşehir Belediye'sinin atmadığını görüyoruz. Sokaktaki korku ve endişeyi de hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla oradaki sahipsiz hayvanlarımıza bu hayvan barınaklarında bakarken bu problemi çözmek adına da kontrol altına almış olacağız. Bu durumu öncelikle kontrol altına almamız gerekiyor. Belki de bu durum bir iki sene sonra müdahale edemeyeceğimiz bir hale gelecek. Dolayısıyla bir taraftan bu süreci yöneteceğiz, bir taraftan da sokaktaki güveni tesis edeceğiz. Buna ilişkin de 1 Nisan itibariyle projemizi hayata geçiriyor olacağız" dedi.

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“MAL VARLIĞIMI AÇIKLARIM"

Siz de mal varlığınızı açıklamayı düşünür müsünüz? sorusunu yanıtlayan Kurum, “Tabii ki düşünürüm. Biz mal varlığımızı zaten düzenli veriyoruz. Bakanlık görevi yaptığımız için görev kapsamında mal varlığımıza ilişkin bilgileri düzenli olarak bildiriyoruz. Resmi olarak da mal varlığımız kayıtlardadır. Açıklamakta da hiçbir sıkıntı yok. Siz ne zaman istiyorsanız, o zaman açıklarız" diye konuştu.

“VATANDAŞIMIZIN NE SORUNU NE PROBLEMİ VARSA BİZ ONU ÇÖZEN TARAFTA OLACAĞIZ"

Kentsel dönüşüm mağdurları ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Kurum, “Vatandaşımıza 100 bin lira kentsel dönüşüm, taşınma ve kira yardımı vereceğiz. Hem de 100 bin kiralık konut yapacağımızı biliyorsunuz, açıklamıştık. Kiralık konutta da hedefimiz, kentsel dönüşüme girmiş vatandaşlarımızın yapmış olduğumuz bu kiralık konutlarda desantralizasyonunu sağlayarak bir taraftan kentsel dönüşümü yapacağız bir taraftan da vatandaşlarımızın yapmış olduğumuz kiralık konutlarda ikametini sağlayacağız. Bu konutlar uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza kiralanacak. Hiçbir şekilde satılmayacak. Dolayısıyla İstanbul genelinde de bu konutlarla birlikte kira fiyatlarının düşmesine de destek olmuş olacağız. Biz vatandaşımızın ne sorunu ne problemi varsa biz onu çözen tarafta olacağız. Bakanlık sürecinde de biz bu anlayışla çalıştık. Bu gerçekle yaşamak, bu gerçekle ilgili de irade ortaya koymak zorundayız. CHP'li İBB yönetiminin yaptığı gibi 650 bin konut yapmaya ne gerek var? Gibi bir söylem içerisinde olmayacağız. İstanbul depremi bir gerçek. Bir gerçek varken İstanbul'da 650 bin konut yapılmaması gibi talihsiz bir açıklamayı biz açıkçası kabullenemiyoruz" dedi.