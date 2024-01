Son dakika! AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum CNN Türk'te: Herkes 'İstanbul'da değişim vakti gelmiştir' diyor

Haberin Devamı

Murat Kurum’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizi izleyen seyircilerimize sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Sokaktayız. Milletimizin yanındayız. Pazara, esnafımıza gidiyoruz. Aylardır ziyaretlerimizi yapıyoruz.

İstanbullular büyükşehirden neler bekliyor? Onları dinliyoruz. Gittiğimiz her yerde büyük bir sevgiyle coşkuyla karşılanıyoruz. Herkes şunu söylüyor 'İstanbul'da değişim vakti gelmiştir'. 16 gündür on binlerce İstanbullu ile bir araya geldim sert bir tepki almadım. 5 sene endişe içerisinde yaşamaktan yorulmuştur. Bu nedenle büyük bir coşkuyla 31 Mart'a hazırlanıyorlar. '31 Mart'ta artık liyakatlı işinde ehil bir yönetim istiyoruz bakışı' görüyoruz.

Haberin Devamı

"31 MART AKŞAMI İSTANBULLULARIN KARDEŞİ OLMAYA TALİBİZ"

Ben bunu hep söylüyorum. Biz 31 Mart akşamı İstanbulluların başkanı olmaya değil İstanbulların kardeşi olmaya talibiz. Ben her görevde de böyle çalıştım. Bir evin evladı, kardeşi, Muradı olmak istiyorum.

EKREM İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA YANIT

İstanbulluların gündeminde olmayan konularla ilgilenmeyeceğiz diyoruz. Polemiklerin içerisinde olmayacağız diyoruz. Bu tutumu hep sergileyeceğiz. Şimdi İstanbul sadece İstanbul kampanyamızın adı. Sadece İstanbul'a odaklanacağız diyoruz. Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz yarı zamanlı belediyecilik yapanın bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizi milletimiz takdir edecektir. Bu projelerden faydalanabilir miyiz diyorlar? 31 Martta devri aldığımızda tüm İstanbullular faydalanacak. Mevcut yönetim de faydalanacak. Her şey ortada. Yaşanan çile karmaşa ortada. Biz sadece İstanbulluların meselelerine odaklanacağız.

"ODAKLANMAMIZ GEREKEN İSTANBULLULARIN SORUNLARI"

Atışma beklemeyin. Bu tutum içerisinde olmayacağız. İstanbullunun beklediği, sorunlara çözüm bulunması. İstanbullu metro ile ne kadar sürede evime giderim diye düşünüyor. Gençler gelecekle ilgili 'o altyapıyı bize kim hazırlar' ile ilgileniyor. Hep kendisi polemik peşinde. İstanbullular mevcut kaynaklarla en iyi yönetimin yapılmasını bekliyor. Bizden hizmetleri yapmamızı bekliyor. Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır. Biz bunun için uğraşacağız.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

"RAYLI SİSTEMLERİ 5 YILDA 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

İstanbullunun trafikte geçirdiği süre 64 dakika. Biz bunu 39 dakikaya düşüreceğiz. Bunların hepsi, bilimsel verilere dayalı bir şekilde bilim insanlarıyla çalışıldı. 3 ayda 180 bin konut deprem bölgesinde yapıldı. İsterseniz yaparsınız. Dertli iseniz yaparsınız. Biz bilim insanlarıyla bu çalışmaları aylardır yapıyoruz. Geleceği öngörerek yatırım yapmak zorundasınız. Metro çalışmalarına hafriyat dökerek bunu yapamazsınız. Yüzde 72 olan karayolunu azaltıp toplu ulaşım miktarını artırmalıyız. Ulaşım eğilimine baktığınızda Deniz yolu yüzde 2 seviyesinde, raylı sistem yüzde 26 karayolu 72. 2029 hedefimiz; yüzde 60 karayoluna düşürmek, raylı sistemi yüzde 37'ye çıkarmak deniz yolunu ise yüzde 3'e çıkarmak. 2034'te ise deniz yolunu iki katın çıkarmak ve raylı sistemi yüzde 48'e çıkarmak. Raylı sistemleri ilk 5 yılda 2 katına çıkaracağız. 2034'te 1004 km'ye çıkaracağız. Bunu yapabilmeniz için liyakatlı kadronuz olması lazım. Biz 79 bin personelle vermişiz, bu sayı 93 bin çıkmış. 53 bin kişi işe girmiş çıkmış. Bu insanların hepsi kötü mü? Siz bu insanları işten çıkarıyorsunuz.

Haberin Devamı

"10.YILIN SONUNDA METROBÜS HATTINA GEREK KALMAYACAK"

İlk olarak Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu yapacağız. Burada hiç metro yok şu an. Böylelikle trafiği rahatlatacağız. İkinci olarak Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metrosu yapacağız. Bu hatta da büyük bir beklenti var. TÜYAP'a kadar gidecek. Bu hatların entegresini de düşünüyoruz. Şu an 328 kilometre metro hattı var. Bunu ilk 5 yılda 2 katına çıkaracağız. Üçüncü olarak İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metrosunu yapacağız. Metrobüste 800 bin İstanbullu seyahat ediyor. Bu bir çiledir. Bu hat metrobüse destek hattı. 10. yılın sonunda metrobüs hattına gerek kalmayacak. Dördüncü olarak Sultanbeyli-Kurtköy metro hattını yapacağız.

Haberin Devamı

"BİZ HEP SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Raylı hattı 328'den 650 kilometreye çıkaracağız. Ben bu taahhüt ettiğim işleri yapamazsam bir daha İBB başkanlığına aday da olmak istemiyorum. Ben verdiğim sözleri tutan bir kişiyim. 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Biz milletimizin zor gününde yanında olduk. Dolayısıyla ainesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Biz hep sözümüzü tuttuk. İlk 5 yolda trafikteki yoğunluğu azaltacağız, 2034'te ise İstanbul'da trafik gündem olmaktan çıkacak.

"PROJELERİN HEPSİ BİZİM İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"

İki yakaya iki büyük tünel yapacağız. Avrupa'ya 88 Anadolu yakasına ise 34 km tünel projemiz var. İlk 5 yılda 47,5 km. Dolmabahçe ile Kilyos arasını yapacağız. Büyükdere caddesindeki yükü azaltacağız. İkinci 5 yılda bunu Büyükçekmece'ye kadar uzatacağız. Kilyos'tan çıkar kardeşimiz 45 dakika kazanıyor. Bu projelerin hepsi bizim için hayati öneme sahip. Kilyos Sarıyer'deki tüneli kapattılar. Hafriyat döktüler. Biz başlatmıştık. Anadolu yakasında ise Yenisahra Bostancı etabında 10.2 km'lik tünelimiz var. Hem trafiği rahatlatacağız hem de alternatif yol sunmuş olacağız.

2034 yılında Anadolu yakasında sahil yolunu alternatif bir tüneli Üsküdar'dan başlayıp Çubuklu'ya kadar yapacağız. Bu hat çok önemli kazanç sağlamış olacak.

"SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ"

Biz 16 milyon nüfusun büyümesini istemiyoruz. İstanbul'u Marmara bütününde değerlendirmek gerekiyor. Biz o köprüleri yaparken bu vizyonla yaptık. Buradan İzmir'e 2,5 saatte gidebiliyorsunuz. Bursa'ya 1 saat 15 dakikada gidebiliyorsunuz. Biz nüfus sabit kalsın turist sayısı artsın istiyoruz. Bu bakış açısıyla düşünüyoruz. Bunun dışında kavşak projelerimiz var. Mahmutbey kavşağı var. Orası çileye dönüşmüş. Vatandaşlarımızın bu sorunlarını hızlı şekilde çözeceğiz. İstanbul'dan memleketine gitmek isteyen büyüklerimizi teşvik edecek projelerimiz de olacak. Biz Kağıthane'de oturuyoruz. Bunu bütüncül yaklaşımla çözeceğiz. Göztepe'den Çayırova'ya kadar e5'in yol düzenlemesini yapacağız. Otopark da ciddi sorun. 5 yılda 250 bin otopark yapalım istiyoruz.

"İSPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Park Et devam et uygulaması önemli. İstanbul'un tüm otoparklarını uygulamaya getireceğiz. Dijital şehir uygulamalarını her yerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Birçok hizmeti Biz İstanbul dediğimiz uygulamada toplayacağız. Evinin önüne park edenden ücret almayacağız. Buna ilave olarak İspark ücretlerinde yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saat İsparkların yerleri ücretsiz olacak.

"DİJİTAL TAKSİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İstanbul'da kayıtlı 19 bin 845 taksi var. Günlük 1.6 milyon yolcu taşıyor. Talep karşılama oranı yüzde 45 yoğun saatlerde yüzde 18. Beceriksiz yönetim anlayışıyla maalesef esnafımız vatandaşımız karşı karşıya getirilmiş. Mevcut yönetim 5 bin taksi istemiş. UKOME de demiş ki bunu niye istiyorsunuz? Taksicilerle görüştüm. Korsan taksiler var, kayıtsız taksiler var. Onları da eklediğinizde İstanbul'da 100 bine yakın araç var. Taksi neden Eminönü'nden yolcu almıyor? Ben binmem ki. Zaten gidemiyorsunuz. Biz bunu tek merkezden yöneteceğiz. Dijital taksi uygulamasını hayata geçireceğiz. Sen yol yapmazsan sen toplu ulaşımda gerekli şeyleri yapmasan trafik sıkışır. Böylece taksici yolcu seçer. Doğru bir tane ve bunu hep birlikte uygulayacağız. Tek merkezden tüm uygulamaları yöneteceğiz. Biz elimizdeki malzemeyi en verimlik şekilde kullanmalıyız. UKOME'den belediyenin isteği ne biliyor musunuz? 'Ben belediye olarak taksicilik yapacağım' diyor. Senin işin bu değil ki. Sen git yol yap, kavşak yap. Eğitim, denetim, ceza, ödül uygulamalarını işleteceğiz. Bu uygulamaları yaptığımızda verimi artırmış olacağız. Eksik varsa da ihale yapacağız. En yüksek bedeli verene vereceğiz. O parayı da reklama değil algıya değil İstanbulluya harcayacağız.

"HER YIL METROBÜSLERİ YENİLEYECEĞİZ"

Her yıl metrobüsleri yenileyeceğiz. Her yıl 100 yeni metrobüs, her yıl 250 otobüs alacağız. Hem araçlarımızı yenileyeceğiz hem de Silivri'ye kadar metrobüsü götüreceğiz. Bu sayede ulaşım çile olmaktan çıkacak.

MARMARA DEPREMİNE HAZIRLIK

İstanbulumuz bir deprem şehri. 1,5 milyon riskli. 650 bin konutun acil dönüştürülmesi gerekiyor. Depreme hazır olmayan binaların yıkılacağını bilim insanlarımız söylüyor. Bugüne kadar 130 bin canımızı toprağa verdik. İstanbul'un olası depreme hazır beklemesi lazım. Aynı Japonya'daki gibi. Biz bunu Türkiye'de gösterdik. Eleştirdikleri TOKİ binalarında yaşayan vatandaşlarımızın burnu bile kanamadı. Soruna karşı duyarsız kalmazsanız yapabilirsiniz. 650 bin konutu 5 yılda yapalım diyoruz. Her yıl 60 bin konutu KİPTAŞ eliyle yapalım diyoruz. 5 yılda KİPTAŞ eliyle 350 bin konutu dönüştürmek istiyoruz. Yarısı bizden diyoruz. 750 bin hibe, 750 TL kredi, 100 bin TL de kira desteği vereceğiz 250 bin konutu da vatandaşlarımızla anlaşarak yerinde dönüşümle yapacağız. Buna ilaveten 100 bin sosyal konut yapıyoruz. Bunları satmayacağız, kiralayacağız. Vatandaşlarımızın evi yapılana kadar sağlam eve geçmesi lazım. Uygun kira bedeli olacak. Bu konutlarda sadece kentsel dönüşümde olan vatandaşlarımız istifade edecek. Depremle mücadeleyi terörle mücadele kadar önemsiyoruz. 11 ilimizde deprem oldu. İstanbulumuz 11 ilimize yeter, Türkiye'ye yeter. Onun için tek bir riskli yapı kalmayana kadar bu dönüşümü yapacağız. Bütün afetlerde vatandaşlarımıza ne söz verdiysek tuttuk. Biz alın teriyle bugüne geldik. O yüzden diyoruz ki bu birikimi buraya aktaralım.

"TOKİ KONUTLARI DEPREMDE AYAKTA KALDI"

TOKİ konutları depremde ayakta kaldı. TOKİ konutunda oturanların burnu bile kanamadı. İstanbul'da sosyal konut kapsamında 70 bin konutu bitirip vatandaşımıza teslim ettik. Tuzla'da konutları yapıp teslim edeceğiz sözünü verdik. Tuzla ve Maltepe'de çalışmalarımızı başlattık. 5750 konutun hepsine başlanmış durumda. İster Tuzla ister Maltepe'den alma şansı sunuldu. 2 artı 1 için 75 bin lira peşinat, 3 artı 1 için 100 bin lira peşinat verilecek. Vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmek için yapılacak ne varsa yapıyorlar.

"MEVCUT BÜTÇEYİ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Aday olacağımı bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tebliğ ettiler. Biz aday olmasak bu projelerimizi aday olacak arkadaşımıza verecektik. Konuyla ilgilenirseniz çözüm bulursunuz. İstanbul’un kaynağı her yere yeter. 2018’de toplam gelir 18 milyarken merkezi idareden gelen gelir yüzde 71, 2023’te geliri 104 milyar merkezi bütçeden aldığı pay yüzde 92. Biz mevcut bütçeyi 2 katına çıkaracağız. Doğru yönetirseniz bu geliri artırabilirsiniz. Biz bunu yapmışız. Bu tablolar gerçek. 1 Nisan sabahı tüm hizmetlerden tüm İstanbullu faydalanacak.

Her ilde eseri olan bir kardeşinizim. Bu tecrübeyle buraya geleceğiz. İstanbul'da 171 bin konutumuz dönüşüme tabi tutuldu. Türkiye'de 800 bin konutu bitirmişiz. Biz 115 bin konut yapacağını söyleyip 5 yılda konutların yüzde 5'ini yapanlardan değiliz.

"ADALETLİ SU TARİFESİ UYGULAYACAĞIZ"

İptal edilen Dolmabahçe Levazım Tünel'inin yapımına da devam edeceğiz. Her mahallede kreş olacak. 7 gün 24 saat hizmet verenleri de olacak. 0-6 yaş çocuğu olan aileler ücretsiz karttan faydalanabilecek. Adaletli su tarifesi uygulayacağız. Hane halkı esaslı. 100 bin girişimci kadına 100 bin lira hibe vereceğiz. Öğrencilere beslenme desteği vereceğiz. Çay bardağının yarısı kadar süt dağıtmayacağız. İhtiyacı olan tüm okullara desteği vereceğiz. Toplu ulaşımda öğrencilerimize yüzde 40 indirim için 1 Nisan sabahı çalışmaya başlayacağız. İgdaş'tan öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğalgaz desteği vereceğiz. Ben evlenirken çok zorlanmıştım. Bulaşık makinesini taksitle almıştık. Evlenecek gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceğiz.

"EMEKLİLERİMİZE HER AY 2 BİN 500 LİRA YARDIM YAPACAĞIZ"

İlk işini kuran gençlere 100 bin lira hibe vereceğiz. Şu an paylaşımlı ofisler var. 39 ilçede 100 bin kişiye paylaşımlı ofisleri uygun fiyatla vereceğiz. İki yakada 3 büyük yaşlı ve engelli bakım merkezi açacağız. Vatandaşlarımızın hane halkı gelirini esas alarak bu hizmetleri vereceğiz. Emeklilerimize her ay 2 bin 500 lira yardım yapacağız. Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım sağlayacağız. 39 ilçe 964 mahallemize, “mahalle bahçeleri” yapacağız. İstanbul Botanik Bahçesi geliyor, Maltepe'de olacak.

"85 MİLYON BİZİM AİLEMİZ"

Ben 2001 yılında evlendim. Eşim Şengül Hanım matematik öğretmeni. 3 tane çocuğumuz var. Mehmet, Zeynep ve Zehra. En küçük Zehra. Mehmet üniversiteye gidiyor. Zehra'nın küçüklüğünü hiç göremedim. Zeynep ergenlik çağına girdi o süreçte beni göremedi. Mehmet nispeten daha az etkilendi. Bizim ailemiz artık çok büyüdü. 85 milyon bizim ailemiz. Ailem de bu fedakarlığı her zaman gösterdi. Fırsat bulabilirsem spor yapıyorum. Ben 47 yaşındayım.

"ANKETTE BİZ ÖNE GEÇMİŞ DURUMDAYIZ"

İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor. İttifaklar henüz netleşmedi. Biz çok güzel gidiyoruz. Rehavete kapılmayacağız. 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Ben açık sözlü olmaya çalışırım. Kendim neysem o olmaya çalışıyorum. Biz teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz.

SİZTEM İSTANBUL

Siztem İstanbul, odağına insanımızı aldığımız bir yönetim anlayışı. 10 başlıkta İstanbul'un sorunlarını ele aldık ve 4 boyutuyla çözüm sunacağız. 64 gün biz İstanbul'un sokaklarında olacağız. 16 milyonu dinleyeceğiz. 31 Mart'a kadar çalışacağız. 31 Mart akşamı beraber sevineceğiz, 1 Nisan sabahı beraber yöneteceğiz. 100 günde İstanbullu gerçek belediyeciliği görecek.