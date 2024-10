AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 'çözüm süreci' açıklaması: Masamızda böyle bir şey yok

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Anadolu Yayıncılar Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ala, darbe dönemlerinde yapılmış anayasaların genel olarak siyasal iradeyi sınırlandırma üzerine kurgulandığını söyleyerek, yeni anayasanın önemine dikkat çekti. Geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan krizlere işaret eden Ala, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin her biri sorun oldu; 27 Nisan muhtırası, erken seçime gitmek zorunda kaldık. Şimdi en azından Cumhurbaşkanlığı seçimi kriz olmaktan çıktı. Peki, tartışmalar bitti mi, bitmedi. Sivil toplum kuruluşları tartışıyor, siyasal partiler tartışıyor. 6'lı masanın kuruluş nedeni de anayasa ve sistem değişikliğiydi, ana konusuydu, 6'lı masanın aynı zamanda kurulma nedeniydi. Anayasa sorun çözmek için yapılır, sorunlar ortaya çıkmasın diye, çıkarsa da çözülsün diye. Şu anda kriz çıkmıyorsa karizmatik bir lider var, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın ciddi bir çoğunluğu var ve ilkeler üzerinde anlaşması var. Bu nedenle çıkmıyor. Yoksa mevcut Anayasa, her an kriz çıkarmaya müsait" diye konuştu.

'ANAYASA'YI DEĞİŞTİRMEZSEK VESAYET DİRİLİR'

Ala, orta üst gelir grubundan üst gelir, yüksek gelir grubunda ülkeler ligine çıkma hedefinde olduklarını söyleyerek, "Burada en önemli kaldıraç, anayasa. Siz her gün, her seçimde iktidar, muhalefet, toplum kesimlerinin anayasayı tartıştığı bir yerde çok uzun erimli yatırımlar yapmayı düşünür müsünüz? Bir anayasa düşünün kendi kurallarının uygulanmasını bile garanti altına alamamış, benim hak ve özgürlüklerimi nasıl garanti altına alacak, ülkenin siyasal iklimini nasıl garanti altına alacak? Siz hiç gelişmiş bir ülkede 'Anayasa'nın kuralları falanca tarafından uygulanmıyor' diye bir şey duydunuz mu? Anayasa tabiatı gereği öyle dizayn edilmeli ki kendi uygulamasını kendi içinde garanti altına almalıdır. Öyle mekanizma kurar ki o orada uygulanır. Başkasının katkısına, desteğine ihtiyaç duymaz. Eğer uygulanamıyorsa problem vardır. Türkiye'de siyaset sistemin vesayetinden en azından pratikte kurtulmuştur. Anayasayı değiştirmezsek yarın ortaya çıkabilir. Eğer demokrasiyi, gelişmiş bir demokrasi olarak inşa edip kurumsallaştırmaz isek anayasa ile de garanti altına almazsak vesayet de yeniden dirilir. Onun için 'bunları kurumsallaştıralım, bunları anayasayla garanti altına alalım' diyoruz" dedi.

'ÖNCE YÖNTEMİ BELİRLEMEMİZ GEREKİYOR'

Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının yolunun açılacağı tezine ilişkin, "Anayasalar niyet okuma metinleri değildir. Niyeti şöyledir böyledir diye oturulmaz, ne söyleyecek diye oturulur masaya. Sözün gücü vardır, niyetin gücü yoktur. Sözü kayda alırsınız, niyetleri almazsınız. Bir şey söylersek söyleriz. Önce yöntemi belirlememiz gerekiyor. Yöntem yanlış başlarsa içerik de yanlış olur, arzu ettiğimiz sonuçları doğurmaz. Metinle ilgili hazırlığımız var, çalışıyoruz; ama anayasa çalışmalarını toplumla konuşmadan bir metin ortaya çıkarırsak, savunduğumuz ilkelere ters. Çalıştay yaptık, partilerle görüşüyoruz. Anayasalar, siyasal uzlaşma metinleridir. İtiraz edenlerin de razı olacağı bir metin olmalıdır. Önce bir araya gelmeyi sağlayalım. Çalıştaylara başladık, ondan sonra takvimlendireceğiz ve yol haritası ortaya koyacağız" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ TAVRIMIZI ORTAYA KOYDU'

Ala, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 3'üncü madde ile ilgili sözlerine ilişkin de "Bu tür değerlendirmeler oldu, arkasından açıklığa kavuşturan değerlendirmeler de oldu. Hem Numan Kurtulmuş açıklama yaptı hem Cumhurbaşkanımız bizim bu konudaki tartışmalara ilişkin tavrımızı, AK Parti'nin tavrını net olarak ortaya koydu. Benim meseleye bakışım, Türkiye'nin yapısal reformları hızlandırarak yoluna devam etmesinin memleketin lehine olduğu yönünde. Yapısal reformların başında da Türkiye'nin siyasal hedeflerini ve iklimini garanti altına alacak bir anayasa" dedi.

'DİYALOG İKLİMİNDEKİ İYİLEŞME KIYMETLİ'

Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti’li milletvekilleri ile tokalaşmasına ilişkin, "Pozitif iklim iyileşmesi gözle görülür şekilde var. Partiler, liderler birbirleriyle diyalog kuruyor. Diyalog ikliminin olduğu çok açık. Bu Türkiye için önemli bir husus. Siyasal parti liderleri bir araya geldiğinde ülke meselelerini konuşuyorlar. Seçim sonrası diyalog iklimindeki iyileşmeyi, tahkim edici adımları kıymetli buluyorum. Önemli olan iklimin korunmasıdır" diye konuştu.

'BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇELİM'

Efkan Ala, yeni bir çözüm süreci başlayacağına ilişkin tartışmalarla ilgili, "Bizim baştan beri Türkiye'de politikamız belli; terörle mücadele, şiddete hayır. Diğer taraftan demokrasinin gelişmesi, hak ve özgürlükler konusunda Türkiye'nin mesafe alması. Bunları hep yaptık. Ama diğer konu bizim gündemimizde değil. Bizim masamızda böyle bir şey yok. O daha önce yapıldı, oldu bitti. Türkiye, o günden bugüne birçok şey yaşadı. Sorun da farklı, sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz. Tabii ki onların da doğrusuyla yanlışıyla, eksiğiyle fazlasıyla gördüğü fonksiyon vardır; ama bizim şu anda temel meselelerimize nasıl baktığımız. Türkiye'yi nereye taşımak istediğimizi söylüyorum; 'farklı alanlarda yapısal reformlara ihtiyacımız var' diyorum. Onlara odaklanıyoruz. Onların içinde gelişmiş bir demokrasiden gelişmiş bir ekonomiye dair her şey var. Yeni şeyleri Türkiye'nin tartışıyor olması lazım. Sürekli çözmüş olsak bile dönüp dönüp aynı şeyleri tartışıyor olmanın bir anlamı yok. Bazılarını çözdük, bazılarını da çözemiyoruz diyelim, tamam da takılıp kalmanın bir anlamı yok. Bir sonraki aşamaya geçelim. Belki orada elde ettiğimiz kazanımlarla diğer meseleleri çözeriz" değerlendirmesinde bulundu.

'DEĞİŞİYOR, YOLA DEVAM EDİYORUZ'

Ala, AK Parti'de değişim tartışmalarıyla ilgili de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Meclis grubunun üçte ikisinin zaten değiştiğini söyleyerek, "AK Parti kurulduğundan beri iktidarsa, ayakta duruyor ve güçlenerek devam ediyorsa, değişim gücüne de bağlı. Bizde değişim sürekli olduğu için kavgalı gürültülü, gümbürtülü değil, patırtı çıkarmıyor, değişiyor yola devam ediyor. Değişirken de daha önce görev yapmış arkadaşlarımızın örselenmemesine dikkat ediyoruz. Milletin emanet ettiği bir iş yürütüyoruz. Değişerek dönüşerek yolumuza devam ediyoruz. Ama erteleyerek de değil, sürekli yeri geldiğinde yaparak devam ediyoruz. Şimdi de öyle olacaktır" dedi.