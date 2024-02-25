AK Parti Edirne adayı Belgin İba vaatlerini açıkladı

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AK Parti Belediye Başkan Adayı İba, Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. İba'nın ailesinin de katıldığı toplantıya AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Aydoğan Akıncı, il yönetimi, önceki dönem milletvekilleri, belediye ve il genel meclis adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İba, toplantıdaki konuşmasında, projeleri hazırlarken, vatandaşların istek ve sorunları doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

'EDİRNE'NİN BEKLENTİLERİNİ TESPİT ETTİK'

Edirne'nin 5 yılını belirleyecek büyük adımlar hazırladıklarını dile getiren İba, "Bugün çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Umutsuzluğu değil umudu konuşacağız. Bu yola çıkarken, hane hane tüm Edirne’yi dolaştık, esnafımızın sesine kulak verdik, iş insanlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla istişare, gençlerimiz ve kadınlarımızla sohbet ettik. Edirne’nin beklentilerini hep birlikte tespit ettik ve hemşerilerimizin dertlerine derman, dileklerine, beklentilerine cevap olmak umuduyla her kesimi kucaklayacak çok sayıda projenin çalışmasını gerçekleştirdik. İşte bugün, burada hak ettiğiniz Edirne için, tüm yüreğimizi, deneyimimizi ortaya koyarak, neler yapacağız, bunlardan bahsetmek istiyorum" dedi.

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İba, konuşmasının devamında Edirne için hazırladıkları 55 projeyi tek tek açıklarken, ulaşım, içme suyu, nehir kenarları kullanımı ve altyapı gibi konulara öncelik verdiklerini söyledi.