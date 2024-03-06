AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Projem yok diyorsun, neden aday oluyorsun

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Turgut Altınok, Ankara’nın Sincan ilçesinde Başkent Organize Sanayi Yönetimi ile bir araya geldi. Altınok, ülkelerin gücünün, sanayi ve ihracat ile ölçüldüğünü belirterek, "Sizler gece gündüz, dur durak demeden ülkemize vergi verip istihdam sağlıyor, ekonomimize katkı sağlıyorsunuz. Bugün Ankara’da 10 tane organize sanayi bölgesi olsa işsizlik diye bir şey kalmaz. Yani belediye başkanı şehrin ekonomisini geliştirebilir. Belediye başkanı şehrin geleceğini yönetir; ama maalesef 'benden proje beklemeyin' diyen bir belediye başkanı var. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayısın. Kasaba adayı değilsin. Cumhuriyetimizin başkentine adaysın. ‘Benim projem yok’ diyorsun. O zaman neden aday oluyorsun? Takdir Ankaralıların" dedi.

'BİZİM AKLIMIZ FİKRİMİZ ANKARA'

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Seçimden seçime değil her daim sokakta olacaklarını ifade eden Altınok, "Siz bizi bulmayacaksınız, biz sizi bulacağız. Altınok, makamların değil sokakların adamı. Belediye başkanını Ankara’dan çok Londra sokaklarında görüyorlar. Bizim aklımız fikrimiz Ankara. Başkenti hak ettiği ve layık olduğu yere getireceğiz. Ankara, 24 saat yaşayan bir şehir olmalı. Yaşaması için, sanat, kültür, spor alanında gelişmiş, gezilecek yerleri olan bir başkent olması gerekiyor. Biz bu şehri eserlerle ve hizmetlerle dolduracağız. Ağlayanlardan da olmayacağız. Atatürk ne diyor, 'Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz'" diye konuştu.

'KEÇİÖREN BELEDİYESİNİN BORCU YOK'

Keçiören Belediyesi kasasında güncel olarak herhangi bir borç bulunmadığını belirten Altınok, Büyükşehir Belediyesi’nde göreve geldikleri takdirde mevcut olan 100 milyarlık bütçeyi 130 milyar liraya çıkarabileceklerini belirterek, "Bizim her yıl belirli bir süre sonra bütçemiz artıyor, yeni bir bütçe yapıyoruz. Nasip olursa 100 milyar değil en az 130 milyarla kapatacağız. Hep böyle bizde. Borçla alıyor, parayla kapatıyoruz. Yatırımlar yapıyoruz, bir sürü eserler yapıyoruz. Borç batağından alıyoruz. Şimdi kasasında yine parayla belediye bırakıyoruz. Kaynak problemi diye bir problem yok. 252 tane araç aldık; ama Keçiören Belediyesinin bir kuruş borcu yok" ifadelerini kullandı