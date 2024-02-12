AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'yı dünya başkenti yapacağız

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Evren ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Altınok, Ankara'da su faturalarının elektrik faturalarını geçtiğini söyleyerek, "Köylerde su aboneliği için ne kadar isteniyor? Güya köylerdeki su sayaçlarını söküp atacaktı. Ama şu an insanlarımız gelen su faturalarından dolayı sayaçlarını söküyor veya ödeyemediği için Büyükşehir Belediyesi gelip söküyor. Tam tersi oldu. Allah'ın verdiği sudan para mı kazanılır? Su fiyatları pahalı, 'ucuzlatacağım' demişti. Su parası, elektrik parasını geçti" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vatandaşa verdiği sözleri tutmadığını ifade eden Altınok, "Büyükşehir Belediye Başkanının geçen seçimde verdiği sözleri biliyorum. Yüzde 90'ını yapmamış. Bir kişi size 100 tane söz verse 90'ını yapmasa bir daha güvenir misiniz? Ankaralıya verdiği sözlerin yüzde 90'ını yapmamış bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı var. Altınok söz verirse yapar" ifadelerini kullandı.

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‘MAZOT DESTEĞİ 2 DEFA VERİLDİ’

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere verilen mazot desteğini de artıracaklarını ifade eden Altınok, "Mazot desteği sadece 2 defa verildi. Biz bunu 100 litreden 500 litreye çıkarıyoruz. Ayrıca bu mazotu nereden alacaksınız biliyor musunuz? Evren'den alacaksınız. Biz de parası ne tutuyorsa vereceğiz" dedi.

Balıkçılığa da destek ve teşviklerde bulunacaklarını ifade eden Altınok, "Hayvancılıkta ‘Her sene Evren'e 1500 küçükbaş, 250 büyükbaş hayvan vereceğim' demiş. Verdi mi? Büyükbaş- küçükbaş hayvanları biz vereceğiz. Hayvancılığı geliştireceğiz. Keçiören'de köyler vardır; ama Avrupa'nın köyleri gibidir. Ankara'mızın 2 yıl içinde Evren dahil olmak üzere kanalizasyon, su ve altyapısını yapacağız. Asfalt ise asfaltı yapacağız. Balıkçılığa da destek vereceğiz. Ağ istiyorsa ağ, motoru eskidiyse motoruna destek olacağız. Evren'de balıkçılığı teşvik edeceğiz" diye konuştu.

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'31 MART'TA SOLAN ANKARA KAZANACAK'

Ankara'nın adeta kasabaya dönüştüğünü söyleyen Altınok, "31 Mart'ta solan Ankara kazanacak. Büyük bir kasabaya dönüştürülen Ankara'yı dünya başkenti yapacağız. Koçhisar, Evren arası ulaşım için minibüs verdik. Büyükşehir çalıştırmaya müsaade etmemiş. 'Biz engellemedik' diyor. Hem engelledi hem ayırdı hem kaydırdı. Herkesin başkanı olamadı. Ama Altınok herkesin belediye başkanı oldu. Herkese adaletli hizmet ettik. Ankara'mızın bir 5 yılı daha boşa gitmesin" dedi.

Evren'deki açılışın ardından Şereflikoçhisar'da seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştiren Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesi devlet bütçesi gibi. 2024 yılında 99 milyar bütçesi var. 2023'da 60 milyardı. İlçe belediye başkanlarımız Büyükşehir Belediyesi'nden daha çok eser yapıyor. Ankara'nın makus talihinin değişme zamanı geldi" dedi. (DHA)