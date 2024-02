AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir'in bütün şirketleri batık

Haberin Devamı

Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Çankaya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnafın şikayet ve isteklerini dinleyen Altınok, sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 58 kilometre metro yapma sözü verdiğini belirterek, "Ankara'da yaptığı 5 santim metro yoktur. Belediye Başkanı sözünde durmamıştır. Ankaralıya doğruyu söylememiştir. 5 yılda 5 santim metro yapmayanın söylediği sözün hiçbir anlamı yok. Şu ana kadar 8 milyarlık gayrimenkul sattı. Gayrimenkulü satarsın, bizler de satıyoruz. Bu anlamda eleştirmiyorum; ama sattığın gayrimenkul kadar Ankara'da bir eser olur. Ortada maalesef 8 milyarlık bir şey yok. Ankara'nın 5 yılı heba olmuştur. Ankaralı inanmayacak. Çünkü verdiği sözde durmamış ve Ankaralıya doğruyu söylememiş, 5 yılda 5 santim metro yapmamış bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye başkan adayı var maalesef" dedi.

'YENİ OTOBÜSLERİN ALINMASI LAZIM'

Ankara'da belediye otobüslerinin sayısının yetersiz olduğunu ifade eden Altınok, 400 belediye otobüsü satın alındığını hatırlatarak, "400 otobüs yeterli değildir. 400 otobüsü de şöyle satın almıştır; Büyükşehir Belediye Meclisi'nden kredi verdik. 'Ankara'ya otobüs al, Ankara'ya ne yaparsan yap; yanındayız. Ne kredi getirirsen getir, destek vereceğiz' dedik. Dolara, euroya vurduğumuz zaman, şu an 40 milyara yakın bir borçlanma yetkisi vermişiz. Ankara'nın en büyük problemi şu; Büyükşehir'de EYT'den (emeklilikte yaşa takılanlar) dolayı elemanlar emekli oldu. Usta yok, yedek parça yok. Aldığı otobüs kadar şu an sefere çıkamayan otobüs var. Ankara'nın nüfusu çoğaldı, alan genişledi, ne lazım? Yeni otobüsler lazım. Bu aksı, bu kadar nüfusu, bu otobüsler taşımıyor. Dolayısıyla yeni otobüslerin alınması lazım. Ankaralı bize vekaleti, emaneti verdikten sonra hızlı bir şekilde elektrikli otobüsleri alacağız. Hava kirliliğini önleyerek, yeşil çevreye katkı sunarak, akaryakıttan ve parçadan tasarruf ederek hizmete sunacağız. Şu an EGO rekor zarar ediyor. Ankara Büyükşehir'in bütün şirketleri batık, zarar ediyor. Bunu Sayıştay, rakamlarla beraber söylüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesini batırmıştır, iflas ettirmiştir" diye konuştu.

'ANKARA'DA SANAL BİR BAŞKAN VAR'

Altınok, daha sonra tadilatı devam eden Bahçelievler Buz Pateni Spor Salonu önünde açıklamalarda bulundu. Tadilatın 4,5 yıldır tamamlanamadığını söyleyen Altınok, "Büyükşehir Belediyesi, buz pateni pistini Buz Pateni Federasyonu'na vermişti. Büyükşehir Belediye Başkanı, gelir gelmez buz pateni pistini, Buz Pateni Federasyonu'ndan aldı ve 'Burayı çalıştıracağım, işleteceğim' dedi. Ama 4,5 yıldır tamiratını bitirip, açamadı. 5 yılda hazır buz pateninin tamiratını yapıp açamayan bir Büyükşehir Belediyesi var. Ankara ile ilgilenmeyen, Ankara'da çok gözükmeyen, sokaklarda vatandaşına 'Merhaba' demeyen, çocukların başını sevip hatırını sormayan, bir gençle sohbet etmeyen, bir yaşlının elini öpmeyen, maalesef sanal bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı vardır. Takdir kamuoyu ve Ankaralılarındır" dedi.

Bahçelievler'de bulunan Şırnaklılar Derneği'ni de ziyaret eden Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Şırnak'a da birçok hizmet sunacaklarını söyledi. Altınok, seçim çalışmalarına Mamak ilçesinde devam etti. Lalahan Kahve Fabrikası'nı ziyaret eden Altınok, çalışanlarla sohbet ederek seçimlerde kendisine destek istedi.