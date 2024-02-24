AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: 20 yıllık görev süremde paralı pullu soruşturmam yoktur

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören ilçesi Etlik semtinde esnafla kahvaltı programında bir araya geldi. Altınok, belediye başkanının kentin geleceğini planladığını söyleyerek, "Belediye başkanı şehrin geleceğine de damgasını, mührünü de vurur. Ankara'nın 5 yılı maalesef boş yıl olmuştur. Ankara'nın 5 yılı geleceğe matuf kayıp yıllar olmuştur. Ankara'da trafik yükü arttı mı azaldı mı? 2023 yılında Ankara’da trafiğe 100 bin yeni araç girdi. Yollar aynı mı? Yeni bir bulvar var mı? Yok. Trafiği azaltacak 58 kilometre metro sözü var. Ankara'da yapılan 5 santimetre metro var mı? Varsa söyleyin. Asla bende yalan çamur siyaseti olmaz. Rakamlar vardır, belgeler vardır ve gerçekler vardır. Ankara'da ulaşım problemi var mıdır? Sabahleyin, akşamleyin ciddi bir ulaşım problemi olmaya başladı. Niye? Çünkü yeni otobüsler yetmedi. Otobüsler sefere çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Yedek parça yok, EYT'den ustalar emekli olmuş, yapacak usta yok. İkisi de yok. Dolayısıyla otobüs duraklarında bekleme süresi uzadı. Ayrıca otobüs kuyrukları da uzadı. Büyükşehir belediyesinin otobüs alacak parası yok mu? Var. Biz Keçiören Belediyesi olarak 252 tane yeni araç aldık. Dolayısıyla 2 bin alacağımız otobüsle ulaşım problemini çözeceğiz" diye konuştu.

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'31 MART'TA ANKARA KAZANACAK'

Altınok, Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Maalesef Ankara'mızda Ankara'mızın ticaretini, ekonomisini, sanayisini geliştirecek var olan yüzde 90’ı bitmiş olan fuar alanı hayata geçmemiştir. Belediye başkanı şehrin geleceğini planlıyor. Biz sosyal projeler dahil, gençlerimiz, çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız, hep halkın arasında olduk. İki kapımız oldu; bir hak, bir halk. 31 Mart'ta Ankara kazanacak, 31 Mart'ta siz kazanacaksınız, kentimiz, kendimiz, evimiz, çocuklarımız ve torunlarımız kazanacak. Bizim 20 yıllık tecrübemizde leke yoktur, paralı pullu leke yoktur. 20 yılda Altınok’un zengin ettiği bir kişi yoktur. Bu doğruluktan Rabbim bizi ayırmasın. Niyet sağlamdır. Niyet kavidir" dedi.

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'KİM DÜŞÜK FİYAT VERDİYSE O ALMIŞTIR'

Altınok, Keçiören'de 20 yıllık döneminde imar rantından ihale alıp zengin olan bir kişi olmadığını söyleyerek "İhaleleri yaparız, şeffaftır. Kim düşük fiyat veriyorsa o işi alır. Biz de öyledir. 20 yıldır görev yapıyorum, yüksek fiyat veren hiçbir firma bizden ihale alamamıştır. Kim en düşün verdiyse o almıştır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ‘hesap soracağım’ dediği firmalar vardı. Ama aynı firmalar ihaleleri almaya devam ediyor. Bizde bütün ihaleler şeffaftır. 20 yıldır görev yapıyorum. 1 metrekare yeşil alan ne konuta çevrilmiştir ne ticarete çevrilmiştir. Ama milyonlarca kamulaştırma yapmışız, yeşil alanlar yapmışız, parklar yaptık, spor tesisleri yaptık" ifadelerini kullandı.

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Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu milyarlık ihaleleri kime verdiğini Ankara halkına açıklasın. ‘Hesap soracağım’ dediği firmalar büyükşehir belediyesinde geçen dönem iş alıp da ‘hesap soracağım’ dediği firmalara ihaleleri vermeye devam ediyor. Kamuoyu bunu sorsun. Bizde bir tane yüksek fiyat verip de ihale alan yok. Kim en düşüğü verdiyse en düşük verenlere ihaleleri verdik. Bizde bir tane istisna yoktur. İhale yapıyoruz; en düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor. Bizde saklı, gizli iş olmaz. Altınok’ta saklı, gizli iş olmaz. 20 yıllık görev sürem içerisinde paralı pullu soruşturmam yoktur. Adrese teslim bir tane ihale yoktur. 20 yıldır görev yapıyorum, adrese teslim bizde bir tane ihale yok" dedi. (DHA)