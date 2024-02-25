AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, projelerini tanıttı... 'Sanal belediyecilik anlayışı miladını doldurdu'

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un açıklamaları şu şekilde:

Bugün cumhuriyetimizin kalbi, milli mücadelemizin merkezi güzel Ankara'mızın kaderini değiştirecek, ihmal edilmişliğine ve makus talihine son verecek projelerimizi, sizlerle paylaşmak için buradayız. Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Başkentimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetimizin model şehri olarak tasavvur edilmiş ve özel bir misyonla planlanmıştır. Başkentimiz, bu anlayışı hayata geçirecek ve sürdürecek bir sorumlulukla yönetilmeyi hak etmektedir. Ancak ve ne yazık ki, Ankara'mız kodlarında var olan bu büyük emaneti taşımakta, zorlanır hale gelmiştir.

Ankara, önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacak. Ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, tarımdan hayvancılığa kadar her alanda öncü bir şehir olma hedefiyle yola çıkıyor. Yapılacak büyük yatırımlar ve projelerle Ankara, dünyanın sayılı başkentleri arasında kendine sağlam bir yer bulacak. Ankara, şehircilik alanında yapılacak büyük yatırımlarla çok yakın bir gelecekte parlayacak. Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak. Bu büyük ideale gönül verenler olarak, Ankara'nın geleceğine dair sevdamızla bu yola çıktık. Ankara, güzellikleriyle, kültürüyle ve ekonomik potansiyeliyle tekrar zirveye tırmanacak.

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Sel konusunda uyarmamıza rağmen 7 vatandaşımızı kaybettik. Ankara'ya 5 santimetre metro bile yapmadı. Mansur Yavaş sanal bir başkan. Belediyede çalışan hiçbir arkadaşımızı çıkarmayacağız. Üstelik maaşlarına zam yapacağız.

Çalışanlarımızın maaşına uzun süre zam yapılmadı. Hatta Büyükşehir'de çalışanlarımızın maaşları düşürüldü. İşçilerimizi işten atmayacağımız gibi alın terinin hakkını vereceğiz. Bunu dedikten sonra böyle bir zam yapmak zorunda kaldı. Şu an çalışan işçilerimizin maaşına zam yapacağız. Bunun sözünü veriyoruz.

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SÖZLERİN YÜZDE 90'I YALAN OLDU

Barajlar güneş paneli ile kaplanıp elektrik üretilecekti, bu söz de buhar olup uçtu. Her mahalleye kreş yapılacaktı. Ankara'ya en az 500 kreş yapacağım demiş, 20 kreş kazandırdık deyip bir de ilk yazmış. Biz 94'te kreş açtık. Bu söz de yüzde 90 yalan oldu.

Uzay bilimleri üniversitesi, sağlık kenti kurulacaktı. Yalan oldu.

En çok gelir getiren turizm sektörü fuar alanlarıdır. Akyurt fuar alanımızı inşallah bitirince 1 milyon turist gelecek. 1 yıl içinde gece gündüz çalışarak fuar alanımızı bitireceğiz. Bu fuar alanı da bitirilemedi. Keşke bir şeyler yapsaydı. Keşke o boy boy resimleri yerinde eserleri olsaydı da onları assaydı. Fuar alanımız başkentimize ve ülkemize çok şey katacak.

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ANKARA'NIN 5 YILI BOŞ YIL OLDU

Muasır medeniyet ışığı 5 yılda ne yazık ki söndü. Ne yazık ki başkentimiz boşkent oldu. Konuşmama yolu ile yapılan sanal belediyecilik anlayışı miladını doldurdu. Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu.

"2 BİN OTOBÜSLE ULAŞIM PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Filomuza, 2000 yeni elektrikli otobüs ekliyoruz. Yeni otobüslerimiz, trafikte sinyalizasyon kaynaklı gecikmeleri en aza indirgeyerek şehir içi ulaşımı daha hızlı ve verimli hale getirecek. Ayrıca, otobüs ve metro kullanıcılarının yaşadığı kart dolum sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir sistem getiriyoruz. Artık ulaşım kartlarınızı doldurmak daha kolay ve sorunsuz olacak. Ankara şu anda 75 yeni kavşağa ihtiyaç duyuyor. Trafik akışını düzenlemek ve yoğunluğu azaltmak adına bu kavşakları hızla hayata geçireceğiz. Ankara'nın altyapı eksikliklerini gidermek için kolları sıvadık. Şehrimizin 1/100.000 ve 1/25.000 master planlarını hazırlayarak, altyapı iyileştirmelerine hız kesmeden devam ediyoruz.

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Ayrıca, deprem yönetmeliğine aykırı olan yapıları tespit ederek kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Ankara'nın güvenli ve dayanıklı bir şehir olması için önemli adımlar atıyoruz. Köylerimiz de unutulmuyor! Ankara'da trafik yoğunluğunun yaşandığı merkezlerine otoparklar yaparak, şehir içi ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Ankara'nın sağlıklı içme suyuna kavuşması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Artık Ankara halkı musluklarından güvenle su içebilecek. Ev sahibi olamayan hemşehrilerimiz için özel olarak geliştirdiğimiz sosyal konut projeleriyle, dar gelirli 20 bin Ankaralı hemşehrimizi kira öder gibi ev sahibi yapacağız.

GENÇLERE MÜJDELER

Güzel ülkemizin geleceği olan gençlerimizi unutmuyor, onlara yönelik büyük adımlar atıyoruz. Üniversite öğrencilerimizin ulaşım sorunlarına çözüm getiriyoruz. Günlük 4 kullanımlık ücretsiz ulaşım hakkı tanıyarak, öğrencilerimizin rahat ve ekonomik bir şekilde hareket etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda, bu adımı atarken toplu taşıma esnafımızı da mağdur etmiyoruz. 20.000 üniversite öğrencimize 1500TL karşılıksız burs vererek, eğitim hayatlarını destekliyoruz. 10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. Ankara'daki 23 üniversitenin tamamının merkez kampüslerine ücretsiz ikram araçlarıyla çay, kahve, çorba, sandviç dağıtarak, öğrencilerimizin günlük enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca, tüm üniversite öğrencilerine yönelik anne yemeği lokantaları kurarak, ücretsiz sıcak akşam yemeği imkânı sunuyoruz. Ankara'daki tüm üniversitelerin bilim ve spor alanlarındaki takımlarına ayni destek sağlayarak, gençlerimizin sporla ve bilimle iç içe olmalarını teşvik ediyoruz. Üniversite öğrencilerine ders kitabı desteği ve tıp fakültelerine araştırma desteği vererek, akademik başarılarını destekliyoruz.

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Paylaşımlı ofisler kurarak, gençlerimizin yeni fikirler ve projeler üretebilmeleri için uygun ortamlar sağlıyoruz. Yetenek avcıları kampüsü inşa ederek, genç yetenekleri profesyonellerle buluşturup, iş ve kariyer fırsatlarına kavuşmalarını sağlıyoruz. Ankara'daki hemşehrilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Dar günlerinde ve sıkıntılı anlarında devletimizin ve belediyemizin şefkatli eli her zaman onların üzerinde olacak. Sosyal refah desteği ihtiyacı olanlara, tüm sosyal destekleri içeren özel bir kart olan "Ankart"ı vereceğiz. Sosyal refah desteği statüsündeki emeklilerimizin Ankart'ına her ay 5000 TL yatırarak, onların yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşlarımızın Ankart'ına 2500 lira market desteği yatırarak, onların temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu destek, sigara ve alkol dışındaki tüm alışverişlerde geçerli olacaktır.

ANKARA'YA METRO MÜJDESİ

Altınok, "Ankara'nın trafik çilesini ortadan kaldıracak projelerimiz var. Öncelikle metro projelerimiz. ankara, maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkenti.

İlk işlerimizden biri bu projeye başlamak olacak. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Esenboğa üzerinden Kızılay'a yeni bir metro hattı yapacağız.

Ankara'nın iki yakasını birbirine bağlamak için Koru-Eryaman devlet mahallesi Metro Hattını yapacağız.

Ulubey - Önder - Solfasol metrosu da siteler istasyonu ile birleştireceğiz.

Şehrin nüfus yoğunluğu fazla olan Ümitköy ve Batıkenti birbirine bağlamak için Batıkent-Ümitköy metro hattını yapacağız.

Ankara'mızın yeni gelişme bölgesi Ovacıktan, Etlik, İncirli, Ayvalı, Esertepe'nin ankara merkezle bağlantısını sağlamak için ovacık metro hattını yapacağız.

Ayrıca, Törekent -OSB metro hattını Yenikent'e kadar uzatılacaktır. sadece metro değil diğer toplu taşıma araçları,

Yeni kavşaklar, yol genişletme çalışmaları, Sinyalizasyon projeleriyle, Ankaralımızın trafik çilesini sonlandıracağız. Toplu taşımada Monoray- Havaray projelerini hayata geçireceğiz." dedi.

"ANKARALILARA DOĞALGAZ DESTEĞİ"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara'da, tüm ilçelerde gerçekleştirdiğimiz mahalle esnafı ile yapılan Ankart anlaşması, alışverişleri yerelde desteklemenin bir yolu olarak öne çıkıyor. Bu strateji ile ilçelerimizin ekonomik gelişimine önemli bir katkı sağlıyoruz. Sosyal refah desteği kapsamında, vatandaşlarımızın kış aylarında ankartlarına 4 ay boyunca 1000 lira doğalgaz desteği yatıracağız. Ayrıca, muhtarlarımızı unutmadık ve onların giderlerine destek olmak adına ankartlarına her ay 1500 lira yatıracağız. Öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için ankartlarıyla aylık bir sinema ve tiyatro bileti ücretsiz olacak. Ayrıca, bütün öğrencilerimiz, sinema, tiyatro ve müzelere ankartlarıyla %50 indirimli gidebilecekler. 50.000 öğrencimizin ankartlarına uluslararası oyun platformlarında kullanmak üzere 500 lira yatıracağız. Ankart, sadece öğrenciler ve sosyal destek alanlar için değil, tüm Ankaralıların hayatını kolaylaştıracak. Ulaşımdan, kültür sanat etkinliklerine kadar, hayatın her alanında kullanılabilen Ankart ile çeşitli indirim ve avantajlar sağlanacak."

Ankara, artık engelsiz bir başkent olacak. Kent mimarisi buna göre planlanacak ve engelli vatandaşlarımız güven içinde, huzurla şehrin günlük hayatına katılabilecekler. Engelli misafirhaneleri ve yaşam köyleri inşa ederek, engelli vatandaşlarımızın araçlarının tamirlerini ücretsiz olarak yapacağız. Ayrıca, engellilere yönelik terapi merkezleri ve oyun evleri kurarak, onlara destek olacağız.

Anlatılanların yanı sıra, Ankara'nın tarım başkenti olma hedefine yönelik projelerimizi de sizlere aktaralım. Öncelikle, köylerimizi kalkındırarak, Ankara'nın tamamında suyun metreküpünü 5 liradan 50 kuruşa düşüreceğiz. Böylece, tarım yapan köylülerimizi su faturası yükünden kurtaracağız.

Gittiğimiz tüm ilçelerde çiftçilerimiz, ellerindeki yüksek faturalarla bize gelip dert yanıyorlar. 'Üretim yapmayalım mı? Hayvan beslemeyelim mi? Biz nasıl geçineceğiz?' diyorlar. Bu sorunlara çözüm getirmek adına, çiftçilerimize destek sağlamak üzere yeni projeleri hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

"KÖYLERDEN SU PARASI ALMAYACAĞIM"

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ''Nüfusu çok olan, çocuk ve gençlerimizin olduğu köylerimizde spor tesislerini yapacağız. Halı sahaları yapacağız. Basketbol sahalarını yapacağız. Voleybol sahalarını yapacağız. Her köyden Büyükşehir Belediyesi'ne bir personel alacağız. Onlar, parkların bakımını yapacak. Şu an köylerimizde veya Kazan'da su aboneliğine ne istiyorlar? 30 bin lira. Ne oldu, köylerde sayaçları sökecektin Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı? Sayaçları şöyle söktüreceksin; vatandaş 30 bin lirayı, 40 bin lirayı verip su abonesi olamayacağı için sayaçların takılmasına bile gerek kalmadı. 'Köylerden su parası almayacağım, sayaçları sökeceğim.' dedi. Kaç lira su parası geliyor? Köylerde su aboneliği 500 lira olacak." diye konuştu.

"ANKARA'YI TİCARETİN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"

Altınok, İstanbul'daki olası deprem tehlikesi nedeniyle birçok şirketin fabrikasını Ankara'ya taşıma kararı aldığına dikkat çekerek; şehirde OSB hamlesine girişeceklerini söyledi.

Ankara'daki organize sanayi bölgelerinin sayılarını arttıracaklarını açıklayan Altınok şöyle devam etti;

"Havaalanı var, demir yolu var, kara yollarının merkezi Ankara; Ankara'da işsizlik diye bir problem kalmaz. Ankara'daki trafik sorununu kim çözecek? 'Yol yapmadım, yardım yaptım' deyip yolları kim yapacak? 2023 yılında Ankara'da yeni trafiğe çıkan araç sayısı 100 bin, 2024'te 125 bin 2-3 sene sonra Ankara trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez bir çile haline gelir.

Ne yapmak lazım; metro yapmak lazım. Bu 5 yılda Ankara'da metro yapıldıysa söyleyin. Sanat kültür Ankara'da öldü; söndü. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğine dair yapılan bir şey yok. Gençlerimiz, çocuklarımız yarınlara ümitle bakmalı.

Üniversiteyi bitirdim iş bulabilir miyim, derdi olmamalı. Ama biz ne yapıyoruz; 'yol yapmadım, yardım yaptım'. Ankara'ya yapılan yardımlar bütçenin yüzde 4'ü. Kira fiyatları arttı ama büyükşehir belediyelerinin biliyorsunuz şirketleri var. Bunlar ne yapar, ev yapar; ama kooperatif ama kentsel dönüşüm. Dolayısıyla ne yapacağız; kira öder gibi binlerce ev sahibi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapacağız. Ankara'da organize sanayi bölgelerinin sayısını artıracağız. Ankara'yı ticaretin başkenti yapacağız." ifadelerini kullandı.

''ANKARA, 5 YILDIR SESSİZLİĞE GÖMÜLMÜŞ ISSIZ BİR ŞEHİR''

Ankara'nın daha önce sanatın ve kültürün başkenti olduğunu ifade eden Turgut Altınok, şöyle konuştu:

"Sanat ve kültürün soldurulmaya çalışıldığı dönemde 2'nci Kitap Günleri'nin açılışını yapıyoruz. Bir dönem Ankara, sanat ve kültürün başkentiydi. Ankara, yazarlar, şairler yetiştirmiş bir üretim merkeziydi. Bugün İstanbul'daki birçok sanatçıya bakın, yetiştikleri yer Ankara'dır. Ankara, 5 yıldır sessizliğe gömülmüş bir şehir, ıssız bir şehir. Ankara tekrar sanat ve kültürün başkenti olacak. Pursaklar Belediyesi az imkanlarla kültür merkezi, tiyatro salonu, spor tesisi gibi birçok sanat ve kültürel anlamda eserler kattı. Ankara'da bir tane eser yok."

ALTINOK'TAN RAKİBİ MANSUR YAVAŞ'A ELEŞTİRİ

Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözü hatırlatan Altınok, "Ankara'nın milyonlarca yerli ve yabancı turistin geleceği fuar merkezi hala bitmemiş. 5 yılda açacağının sözünü vermişti. Açtı mı? Açamadı. 2024'te fuar merkezini açacağım.'' diye konuştu.

'HAVALİMANI METROSUNUN İHALESİNİ YAPACAĞIZ'

Ankara'nın 5 yılda ışığını kaybettiğini ifade eden Altınok, şunları kaydetti: "Ankara, sönen bir Ankara olmuştur. Yeşil alanları, ağaçları sökülmüştür. Onun yerine taşlar getirmiştir. Ankara, ormanlar şehri olacak. Ankara, yeşil bir başkent olacak. Ankara, eski parıltılı ve ışıltılı günlerine dönecek. Problemleri çok kısa bir dönemde çözeceğiz. Ulaştırma Bakanı'mızla iki saat oturduk, Ankara'daki metro ağını hızlı bir şekilde geliştirme üzerine konuştuk. Ankara'mızın birçok noktasına vatandaşlarımız kısa sürede metroyla gidecek. Özellikle havaalanı; başka ülkelere baktığınızda havaalanına metrosu olmayan başkent yok. Havalimanı metrosunun ihalesini yapacağız. Keçiören metrosunu da genişleteceğiz."