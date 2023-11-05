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Ailesini katletti

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Mustafakemalpaşa#Aile
Ailesini katletti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 07:00

Eşi Samet Özdemir ile şiddetli geçimsizlik yaşayan Zeynep Özdemir, terk ettiği eve 2 gün önce geri döndü. Samet Özdemir, Zeynep Özdemir ile oğulları Metehan ve Batuhan’ı öldürdü, ardından kendi canına kıydı.

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Bursa Mustafakemalpaşa’da, hayvancılıkla uğraşan Samet (34) ve Zeynep Özdemir (28) çiftinin evine gelen yakınları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Durumdan şüphelenip kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Özdemir çifti ile oğulları Metehan (9) ve Batuhan’ı (4) yerde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, aile bireylerinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, Samet Özdemir'in tabancayla eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdiği tespit edildi.

2 GÜN ÖNCE EVE DÖNMÜŞ

11 yıllık evli olan çift arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, Zeynep Özdemir’in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Bu süre zarfında babaevinde kalan Zeynep Özdemir’in 2 gün önce eve döndüğü ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Bursa#Mustafakemalpaşa#Aile

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